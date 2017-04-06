Драка посетителей бара в Приволжске закончилась для 20-летнего парня тяжелейшими травмами

По факту криминального происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела





Рано утром из бара на улице Советской в Приволжске с тяжелыми травмами головы был госпитализирован 20-летний парень. Медики диагностировали у него перелом костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга. Информация была передана в полицию.

Оперативники выяснили, что у пострадавшего произошел конфликт с другим посетителем бара. Мужчина нанес молодому человеку несколько ударов по голове, после чего с места преступления скрылся.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 28-летний ранее не судимый местный житель. По факту криминального происшествия решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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