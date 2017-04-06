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06.04.2017 14:46
Охотников Ивановской области просят помочь в сборе информационного материала
«Центрохотконтроль» проводит сбор сведений о добываемых в период весенней охоты охотничьих ресурсах.
Собранные сведения необходимо направлять на электронный адрес ornitolog@ohotcontrol.ru в течение 30 дней после завершения сезона весенней охоты.
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области просит охотников и всех заинтересованных лиц оказать содействие в сборе информационного материала.
Как собирать материалы, в том числе фотографировать добытые охотничьи ресурсы, можно узнать здесь.
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Комментарии (1)
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- Fanat106.04.2017 15:59Отправляя сведения, помни о правиле Миранды..Все, что вы скажете, может и будет использовано против Вас в суде...