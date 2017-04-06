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Новости

06.04.2017 14:46

Охотников Ивановской области просят помочь в сборе информационного материала


«Центрохотконтроль» проводит сбор сведений о добываемых в период весенней охоты охотничьих ресурсах.

Собранные сведения необходимо направлять на электронный адрес ornitolog@ohotcontrol.ru в течение 30 дней после завершения сезона весенней охоты.

Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области просит охотников и всех заинтересованных лиц оказать содействие в сборе информационного материала.

Как собирать материалы, в том числе фотографировать добытые охотничьи ресурсы, можно узнать здесь.



ключевые слова: охота охотники
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  • 06.04.2017 15:59
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							Отправляя сведения, помни о правиле Миранды..Все, что вы скажете, может и будет использовано против Вас в суде...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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