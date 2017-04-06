Новости
06.04.2017 14:39
В Ивановском художественном училище пройдет День открытых дверей
Программа
9 апреля в 11.00 в Ивановском художественном училище имени М.И. Малютина пройдёт день открытых дверей.
В программе мероприятия - экскурсия по училищу, встреча с руководством, педагогическим коллективом, посещение мастерских, пробные уроки для детей (акварель, монотипия).
С 14.00 до 15.30 в училище состоятся бесплатные мастер-классы ведущих преподавателей в жанрах живопись, рисунок, гончарное искусство, гравюра, монотипия, батик.
Художественные материалы участникам необходимо принести с собой.
ключевые слова: художественное училище День открытых дверей
- оцените новость:
-
(0)
- 297
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации