В Ивановском художественном училище пройдет День открытых дверей

Программа





9 апреля в 11.00 в Ивановском художественном училище имени М.И. Малютина пройдёт день открытых дверей.

В программе мероприятия - экскурсия по училищу, встреча с руководством, педагогическим коллективом, посещение мастерских, пробные уроки для детей (акварель, монотипия).

С 14.00 до 15.30 в училище состоятся бесплатные мастер-классы ведущих преподавателей в жанрах живопись, рисунок, гончарное искусство, гравюра, монотипия, батик.

Художественные материалы участникам необходимо принести с собой.

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