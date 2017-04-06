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Новости

06.04.2017 14:39

В Ивановском художественном училище пройдет День открытых дверей

Программа


9 апреля в 11.00 в Ивановском художественном училище имени М.И. Малютина пройдёт день открытых дверей.

В программе мероприятия - экскурсия по училищу, встреча с руководством, педагогическим коллективом, посещение мастерских, пробные уроки для детей (акварель, монотипия).

С 14.00 до 15.30 в училище состоятся бесплатные мастер-классы ведущих преподавателей в жанрах живопись, рисунок, гончарное искусство, гравюра, монотипия, батик.

Художественные материалы участникам необходимо принести с собой.



ключевые слова: художественное училище День открытых дверей
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