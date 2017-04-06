Из Иванова в Москву теперь можно летать по пятницам и воскресеньям





С апреля 2017 года Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области организованы пассажирские перевозки из Иванова в Москву по пятницам и воскресеньям, из Иванова в Санкт-Петербург – по средам, пятницам и воскресеньям.

Авиарейсы осуществляет ЗАО «Авиационная компания «РусЛайн» 50-ти местными воздушными судами Bombardier CRJ.

Билеты можно приобрести в авиакассах аэропорта «Иваново» (Южный) и на официальном сайте авиакомпании.

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