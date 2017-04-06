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Новости

06.04.2017 14:11

В Иванове запущен пилотный проект по управлению наружным освещением

По словам специалистов, данная система позволит сэкономить до 30% электроэнергии


В районе троллейбусного депо на улице Куконковых областного центра специалистами АО «Ивгорэлектросеть» выполнены пуско-наладочные работы диммирующего устройства автоматизированной системы управления наружным освещением «Гелиос» на пункте включения трансформаторной подстанции 928. Данные работы проводятся в рамках программы по модернизации оборудования предприятия.

По словам специалистов «Ивгорэлектросети», для Иванова это пилотный проект. Данный вид автоматизированной системы управления наружным освещением, по предварительным расчетам, позволит сэкономить до 30% электроэнергии.

«При достижении положительных результатов работы по модернизации будут продолжены на других объектах города», - говорится в сообщении ивановской мэрии.



ключевые слова: освещение электроэнергия "Ивгорэлектросеть" проект
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Евгений Венглинский								
							
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  • 06.04.2017 14:23
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										+1
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							Запущен это да, 5.00 в городе уличное освещение на дорогах отсутствует								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
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  • 06.04.2017 15:08
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										+1
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							"Ивгорэлектросеть" закупила более 10000 устаревших светильников, которые впринципе потребляют на 1000% больше электроэнергии по сравнению со светодиодными, а теперь создаёт видимость борьбы за 30% электроэнергии. Сама закупка, как вы понимаете тоже состоялась не просто так...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 06.04.2017 18:15
    • 
														
    
								
      
									
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										0
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							Имелось в виду троллейбусная диспетчерская?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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