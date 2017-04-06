Новости
В Иванове запущен пилотный проект по управлению наружным освещением
По словам специалистов, данная система позволит сэкономить до 30% электроэнергии
В районе троллейбусного депо на улице Куконковых областного центра специалистами АО «Ивгорэлектросеть» выполнены пуско-наладочные работы диммирующего устройства автоматизированной системы управления наружным освещением «Гелиос» на пункте включения трансформаторной подстанции 928. Данные работы проводятся в рамках программы по модернизации оборудования предприятия.
По словам специалистов «Ивгорэлектросети», для Иванова это пилотный проект. Данный вид автоматизированной системы управления наружным освещением, по предварительным расчетам, позволит сэкономить до 30% электроэнергии.
«При достижении положительных результатов работы по модернизации будут продолжены на других объектах города», - говорится в сообщении ивановской мэрии.
- оцените новость:
-
(0)
- 745
- 3
Комментарии (3)
-
- Евгений Венглинский06.04.2017 14:23Запущен это да, 5.00 в городе уличное освещение на дорогах отсутствует
-
- Андрюшка Звездунов06.04.2017 15:08"Ивгорэлектросеть" закупила более 10000 устаревших светильников, которые впринципе потребляют на 1000% больше электроэнергии по сравнению со светодиодными, а теперь создаёт видимость борьбы за 30% электроэнергии. Сама закупка, как вы понимаете тоже состоялась не просто так...
-
- droop06.04.2017 18:15Имелось в виду троллейбусная диспетчерская?