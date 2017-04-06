В Иванове запущен пилотный проект по управлению наружным освещением

По словам специалистов, данная система позволит сэкономить до 30% электроэнергии





В районе троллейбусного депо на улице Куконковых областного центра специалистами АО «Ивгорэлектросеть» выполнены пуско-наладочные работы диммирующего устройства автоматизированной системы управления наружным освещением «Гелиос» на пункте включения трансформаторной подстанции 928. Данные работы проводятся в рамках программы по модернизации оборудования предприятия.

По словам специалистов «Ивгорэлектросети», для Иванова это пилотный проект. Данный вид автоматизированной системы управления наружным освещением, по предварительным расчетам, позволит сэкономить до 30% электроэнергии.

«При достижении положительных результатов работы по модернизации будут продолжены на других объектах города», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

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