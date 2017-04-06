Житель Ивановской области убил отчима и сжег труп, чтобы скрыть преступление

Суд приговорил убийцу к 11 годам колонии строгого режима





Вынесен приговор по уголовному делу об убийстве в отношении 32-летнего жителя Вичугского района.

Преступление было совершено 17 сентября 2016 года. Подсудимый в очередной раз поссорился со своим 54-летним отчимом. Он обманом выманил потерпевшего из его дома, на автомобиле вывез в тихое место около леса у одной из деревень Вичугского района, где потребовал извинений за очередной семейный скандал. Не получив желаемого ответа, злоумышленник жестоко избил отчима деревянной палкой. Мужчина потерял сознание, упал на землю и не подавал признаков жизни. Чтобы скрыть следы преступления, подсудимый облил бензином тело погибшего и сжег его. Затем убийца тщательно выстирал свою одежду, пытался создать себе алиби, убедил свидетеля его не выдавать.

Когда о пропаже мужа женщина заявила в полицию, злоумышленник якобы активно осуществлял поиски потерпевшего. Обгоревшее тело погибшего обнаружили грибники через 10 дней после совершения преступления.

В итоге, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд приговорил преступника к 11 годам колонии строгого режима.

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