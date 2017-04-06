Чиновник заявил в прокуратуру на администратора группы «Услышано Вичуга» из-за фотожабы

Замглавы администрации Вичуги посчитал отредактированное в фотошопе фото оскорблением





Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении администратора группы «Услышано Вичуга» Алексея Гареева, которую он ведет в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В его действиях Вичугская межрайонная прокуратура усматривает признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ - «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении или средствах массовой информации».

Заявление в межрайонную прокуратуру поступило от первого заместителя главы администрации города Дмитрия Домашникова. В указанной группе он обнаружил фотографию с градостроительного совета, которая была отредактирована в фотошопе. Его изобразили курящим кальян, у других чиновников в руках появились пиво, мундштук, мухомор. По мнению Домашникова, такая публикация является оскорблением его чести и достоинства. С этим согласилась и прокуратура.

Сам Алексей Гареев дал объяснения: руководит группой два года. Публикует свои материалы, а также присланные подписчиками. Обсуждаемую «фотожабу» ему прислал один из пользователей, имени и контактов которого он не знает. Фотографию он посчитал интересной.

Данное дело будет рассмотрено мировым судьей. Если Алексея Гареева признают виновным, он должен будет заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.



На фото - Дмитрий Домашников



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