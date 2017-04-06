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Новости

06.04.2017 13:20

Чиновник заявил в прокуратуру на администратора группы «Услышано Вичуга» из-за фотожабы

Замглавы администрации Вичуги посчитал отредактированное в фотошопе фото оскорблением


Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении администратора группы «Услышано Вичуга» Алексея Гареева, которую он ведет в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В его действиях Вичугская межрайонная прокуратура усматривает признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ - «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении или средствах массовой информации».

Заявление в межрайонную прокуратуру поступило от первого заместителя главы администрации города Дмитрия Домашникова. В указанной группе он обнаружил фотографию с градостроительного совета, которая была отредактирована в фотошопе. Его изобразили курящим кальян, у других чиновников в руках появились пиво, мундштук, мухомор. По мнению Домашникова, такая публикация является оскорблением его чести и достоинства. С этим согласилась и прокуратура.

Сам Алексей Гареев дал объяснения: руководит группой два года. Публикует свои материалы, а также присланные подписчиками. Обсуждаемую «фотожабу» ему прислал один из пользователей, имени и контактов которого он не знает. Фотографию он посчитал интересной.

Данное дело будет рассмотрено мировым судьей. Если Алексея Гареева признают виновным, он должен будет заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

На фото - Дмитрий Домашников

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ключевые слова: чиновник фотожаба оскорбление прокуратура
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Комментарии (17)

	


	

	

		
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									SPLIT								
							
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  • 06.04.2017 13:32
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							ссылку дайте
    
 
    								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
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  • 06.04.2017 13:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Фотографию в студию, пожалуйста!
    

    
А если в целом, то ситуация характеризует отношение людей к чиновникам. При высоком уровне уважения к любому человеку, у другого не возникнет желания фотошопить образ порочащими элементами. 
    

    
Получается, что обидели мышку, накакли в норку!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
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  • 06.04.2017 14:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Вот у меня уже от твоего комментария возникает негативное отношение, с первых слов - "Фотографию в студию..." но у меня же не возникает желания найти Вас и "отфотошопить образ порочащими элементами".
    
В целом ситуация характеризует безответственность молодых подростков без мозгов, которые сутками сидят в соц сетях и впитывают всю дрянь что им преподносят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Молодежь, которая бездельничает в сетях сутки напролет должна быть занята. А для того чтобы она была занята, нужна инфраструктура. А для ее создания чиновники как раз и нужны. А так как они сегодня заняты исключительно собственными вопросами, отсюда и результат. Зеркало! Или Вы не согласны? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • 06.04.2017 15:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Согласен полностью, должна быть занята! Только в силу огромнейшей пропаганды СМИ , а соц. сети можно смело к таковым относить, вся наша хитрожопая молодежь качают свои конституционные права о запрете на принудительный труд и всюду ищут высокооплачиваемой халявы.Вина власти тут несомненно присутствует, но все таки все от власти не может зависеть, надо как то самому тоже голову включать. Но увы, интересней смеяться на веселые картинки в ВКонтакте и читать всякие глупости.Большинство молодежи уверен не согласится идти сварщиком или допустим водителем ассенизатора даже за большую зарплату, это же не стильно и смешно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fantomas								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Добрый, есть в Ваших словах смысл. Но посмеяться тоже иногда необходимо, поэтому не принимайте близко к сердцу))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									test1								
							
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  • 06.04.2017 13:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							VichugaNews рассказывает об очередных автопокатухах, связанных с именем первого зама главы Вичуги (Ивановская область) Дмитрия Домашникова. Этот Домашников в прошлом году был лишён прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования по поводу пьянства за рулём. Теперь речь о жене Домашникова, которую по каким-то домашним делам везла «буханка» (УАЗ-390902), принадлежащая муниципальному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС г. Вичуга». Понятное дело, муж-то без прав, а на рейсовом автобусе разве ж можно первой замше. Так спешили, что угодили в зад Ford Focus. Хорошо так приложились, на 123 700 руб. Которые на днях и выделила Вичугская городская дума из нищего муниципального бюджета в пользу потерпевшего владельца «Фокуса». Так это ещё без учёта ремонта самой «буханки».
    
12.05.2016 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									test1								
							
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  • 06.04.2017 13:40
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										0
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							Есть такой небольшой городок в Ивановской области -Вичуга.
    
На днях к нам приехал ЦИРК -шапито. Большое событие для города. НО.... в городе есть свой цирк - администрация города.
    
Приехавший цирк расклеил красочные плакаты по всему городу, анонсирующие приезд в наш город очередного циркового коллектива на предстоящие выходные. Билеты на представление уже начали раскупать, но…
    

    
Но тут администрация Вичуги в лице первого заместителя главы Д. Домашникова отказала циркачам в выступлении на родине виноградовского движения, и вежливо, но настойчиво попросила покинуть территорию города.
    

    
Причём данный отказ Дмитрий Николаевич мотивировал тем, что обилие цирковых плакатов, появившихся в одночасье в центре города, помешало… проведению 9 Мая празднования Дня Победы.
    

    
Что тут скажешь? Неловкому танцору, как известно, всегда что-то не так.
    

    
В итоге вичугские дети остались без представления, цирк уехал. А администрация – осталась. Куда ж её денешь-то, родимую! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Де Фюнес								
							
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  • 06.04.2017 13:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							фантомас - это погоняло.... то есть существо не называет своего имени боится.. а других учит жить.. не стыдно г-н либерал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Де Фюнес								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							г-н называющим себя фантомасом скрывает себя боится но учит других жить... стыдоба скука и позор таким 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Стыдоба писать с ошибками...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • 06.04.2017 14:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							это будет отличная практика если администратора группы накажут. Давно пора все эти соц. сети прошерстить и дать понять, что за всю выкладываемую информацию публике каждый несет ответственность.Думать надо головой, а не пятой точкой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AleXXX								
							
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  • 06.04.2017 14:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А как г -н ПРОКУРАТОР при вынесении постановления без привлечения эксперта дал оценку фото,сам взял на себя ответственность решать какие фото поросят честь гр-на а какие нет.
    
Леха борись!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AleXXX								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А как г -н ПРОКУРАТОР при вынесении постановления без привлечения эксперта дал оценку фото,сам взял на себя ответственность решать какие фото поросят честь гр-на а какие нет.
    
Леха борись!!!Выразил свое субъективное мнение?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Test1, спасибо за прекрасное знание предмета, таких, как замечательная семейка Домашниковых, надо фотошопить нещадно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									shuzzz								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 17:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А чем нарисованный кальян может оскорбить честь и достоинство? Обидели "бедняжку"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Действительно, с каких пор приспособление для курения - оскорбительно? А если бы с сигарой - тоже Домашников оскорбился? Терпи, раз публичным человеком заделался. А то ишь! Ельцин и не то терпел - каких только карикатур на него не публиковали. А тут какое-то домашников. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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