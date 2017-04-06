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06.04.2017 15:26Скандальный фотоколлаж с первым замом главы Вичуги
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Чиновник заявил в прокуратуру на администратора группы «Услышано Вичуга» из-за фотожабы
Замглавы администрации Вичуги посчитал отредактированное в фотошопе фото оскорблением
Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении администратора группы «Услышано Вичуга» Алексея Гареева, которую он ведет в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». В его действиях Вичугская межрайонная прокуратура усматривает признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ - «Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении или средствах массовой информации».
Заявление в межрайонную прокуратуру поступило от первого заместителя главы администрации города Дмитрия Домашникова. В указанной группе он обнаружил фотографию с градостроительного совета, которая была отредактирована в фотошопе. Его изобразили курящим кальян, у других чиновников в руках появились пиво, мундштук, мухомор. По мнению Домашникова, такая публикация является оскорблением его чести и достоинства. С этим согласилась и прокуратура.
Сам Алексей Гареев дал объяснения: руководит группой два года. Публикует свои материалы, а также присланные подписчиками. Обсуждаемую «фотожабу» ему прислал один из пользователей, имени и контактов которого он не знает. Фотографию он посчитал интересной.
Данное дело будет рассмотрено мировым судьей. Если Алексея Гареева признают виновным, он должен будет заплатить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.
На фото - Дмитрий Домашников
СКАНДАЛЬНЫЙ ФОТОКОЛЛАЖ можно посмотреть ЗДЕСЬ. Там же - условия конкурса на новый коллаж с Домашниковым.
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А если в целом, то ситуация характеризует отношение людей к чиновникам. При высоком уровне уважения к любому человеку, у другого не возникнет желания фотошопить образ порочащими элементами.
Получается, что обидели мышку, накакли в норку!
В целом ситуация характеризует безответственность молодых подростков без мозгов, которые сутками сидят в соц сетях и впитывают всю дрянь что им преподносят.
12.05.2016
На днях к нам приехал ЦИРК -шапито. Большое событие для города. НО.... в городе есть свой цирк - администрация города.
Приехавший цирк расклеил красочные плакаты по всему городу, анонсирующие приезд в наш город очередного циркового коллектива на предстоящие выходные. Билеты на представление уже начали раскупать, но…
Но тут администрация Вичуги в лице первого заместителя главы Д. Домашникова отказала циркачам в выступлении на родине виноградовского движения, и вежливо, но настойчиво попросила покинуть территорию города.
Причём данный отказ Дмитрий Николаевич мотивировал тем, что обилие цирковых плакатов, появившихся в одночасье в центре города, помешало… проведению 9 Мая празднования Дня Победы.
Что тут скажешь? Неловкому танцору, как известно, всегда что-то не так.
В итоге вичугские дети остались без представления, цирк уехал. А администрация – осталась. Куда ж её денешь-то, родимую!
Леха борись!!!
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