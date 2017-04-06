Шуйские библиотеки готовятся к ремонту и переезду

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На днях глава Шуи Сергей Рощин посетил центральную и детскую библиотеки.

В настоящее время шуйская центральная библиотека готовится к предстоящему ремонту. В ближайшее время будет утверждена и отправлена на госэкспертизу проектно-сметная документация. После этого станет известна стоимость проведения работ. В этом году на ремонт потолка в центральной библиотеке в городском бюджете предусмотрено около 700 тысяч рублей.

Детский отдел библиотечной системы долгие годы располагается на первом этаже многоквартирного дома на пл. Комсомольской. Из года в год учреждение сталкивается с проблемой отопления в читальном зале и нескольких кабинетах.

В связи с передачей Шуе здания расчетно-кассового центра на ул. Костромской (в центре города) для расположения там учреждений культуры, городскими властями было принято решение о размещении там детской библиотеки. Вопрос с переездом будет решен в течение этого года, пообещали в шуйской мэрии.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново