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Новости

06.04.2017 12:29

Как голосовали ивановские депутаты по вопросу проверки обвинений в адрес премьер-министра Медведева

5 апреля в Государственной Думе России было поставлено на голосование предложенное КПРФ протокольное поручение комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых в фильме Фонда борьбы с коррупцией благотворительных фондов и физических лиц, чтобы "уяснить степень достоверности" обвинений в адрес премьер-министра страны.

В целом из фракции "Единая Россия" 2 человека проголосовали "против", 341 - не голосовали.
Фракция ЛДПР не голосовала в полном объеме.
В "Справедливой России" "за" проголосовал 1 человек, 22 - не голосовали.
В КПРФ "за" проголосовали 41 депутат, 1 не голосовал. 

Депутаты Государственной Думы, представляющие Ивановскую область (Алексей Хохлов, Валерий Иванов, Юрий Смирнов) не голосовали. 

В результате протокольное поручение отклонено (не набран кворум)

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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 06.04.2017 12:44
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							зассали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Gervant Rivia								
							
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  • 06.04.2017 12:54
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							не удивительно .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									C T								
							
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							позорище								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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							ПЖиВ								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Рустам								
							
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  • 06.04.2017 14:07
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							Дима дал возможность воровать, как же быть против вождя вора? Сауны!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Рустам								
							
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  • 06.04.2017 14:08
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							Ссуны!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Рустам								
							
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  • 06.04.2017 14:11
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							Кто видел дом Кабанова¿??¿ нееее он не брал!! Нес Меню, а он их побрил дураков!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрюшка Звездунов								
							
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  • 06.04.2017 15:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А Ивановским депутатам и проверять нечего, про Миловку у нас все всё знают!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
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  • 06.04.2017 15:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Процитирую выдержку из статьи "Над вечным покоем депутатов" с ресурса "Russian Gate".
    
"А вот предшественник Вячеслава Сверчкова в администрации Иванова, а ныне депутат Госдумы РФ от «Единой России» Алексей Хохлов благоденствует: он закупил недвижимость в костромской деревне, расположенной почти на границе с Ивановской областью. Дом Хохлова построен там, где кончается территория усадьбы Медведева и начинается Русь бескрайняя - кедровый лес. У Хохлова, в отличие от его коллег, пока нет никаких проблем с законом".
    
У депутата же Смирнова у самого есть недвижимость в Плёсе.
    
Ссылка на эту статью есть в статье Мокрецова "Цензура как она есть"
    
Ну и как эти хохловы и смирновы будут голосовать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
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  • 06.04.2017 19:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Позорище!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фома								
							
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  • 06.04.2017 21:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Казус Вороненкова..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ding								
							
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  • 06.04.2017 22:49
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										0
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							Что-то ЛДПР не голосовало. Доверяют Медведеву? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я вам не Димон								
							
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  • 06.04.2017 23:08
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										+1
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							Все правильно проголосовали, точнее не голосовали! Руки прочь от не моих фазенд и домика уточки, которая, кстати, член ЕР и большой патриот нашей прекрасной страны!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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