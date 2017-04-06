Как голосовали ивановские депутаты по вопросу проверки обвинений в адрес премьер-министра Медведева

Новости
06.04.2017 12:29
Как голосовали ивановские депутаты по вопросу проверки обвинений в адрес премьер-министра Медведева5 апреля в Государственной Думе России было поставлено на голосование предложенное КПРФ протокольное поручение комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых в фильме Фонда борьбы с коррупцией благотворительных фондов и физических лиц, чтобы "уяснить степень достоверности" обвинений в адрес премьер-министра страны.
В целом из фракции "Единая Россия" 2 человека проголосовали "против", 341 - не голосовали.
Фракция ЛДПР не голосовала в полном объеме.
В "Справедливой России" "за" проголосовал 1 человек, 22 - не голосовали.
В КПРФ "за" проголосовали 41 депутат, 1 не голосовал.
Депутаты Государственной Думы, представляющие Ивановскую область (Алексей Хохлов, Валерий Иванов, Юрий Смирнов) не голосовали.
В результате протокольное поручение отклонено (не набран кворум)
- оцените новость:
-
(4)
- 4856
- 13
Комментарии (13)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
"А вот предшественник Вячеслава Сверчкова в администрации Иванова, а ныне депутат Госдумы РФ от «Единой России» Алексей Хохлов благоденствует: он закупил недвижимость в костромской деревне, расположенной почти на границе с Ивановской областью. Дом Хохлова построен там, где кончается территория усадьбы Медведева и начинается Русь бескрайняя - кедровый лес. У Хохлова, в отличие от его коллег, пока нет никаких проблем с законом".
У депутата же Смирнова у самого есть недвижимость в Плёсе.
Ссылка на эту статью есть в статье Мокрецова "Цензура как она есть"
Ну и как эти хохловы и смирновы будут голосовать?