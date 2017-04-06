Как голосовали ивановские депутаты по вопросу проверки обвинений в адрес премьер-министра Медведева

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5 апреля в Государственной Думе России было поставлено на голосование предложенное КПРФ протокольное поручение комитету Думы по безопасности запросить у силовиков и в регистрирующих органах информацию и организовать проверку по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых в фильме Фонда борьбы с коррупцией благотворительных фондов и физических лиц, чтобы "уяснить степень достоверности" обвинений в адрес премьер-министра страны.В целом из фракции "Единая Россия" 2 человека проголосовали "против", 341 - не голосовали.Фракция ЛДПР не голосовала в полном объеме.В "Справедливой России" "за" проголосовал 1 человек, 22 - не голосовали.В КПРФ "за" проголосовали 41 депутат, 1 не голосовал.Депутаты Государственной Думы, представляющие Ивановскую область (Алексей Хохлов, Валерий Иванов, Юрий Смирнов) не голосовали.В результате протокольное поручение отклонено (не набран кворум)