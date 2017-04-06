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Новости

06.04.2017 12:36

В Палехском районе отец вместе с младшей дочерью избил старшую, сломав девушке нос

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела


Криминальный инцидент произошел в деревне Теплово. Во время совместного распития спиртных напитков между родственниками вспыхнул конфликт. В результате ссоры отец вместе со своей младшей дочерью избил старшую, сломав девушке нос.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области. Максимальное наказание по этой статье – до двух лет лишения свободы.



ключевые слова: родственники избиение травма легкий вред здоровью полиция
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