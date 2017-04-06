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Розыск маньяка, задушившего больше 30 старушек, продолжается
За информацию, способствующую задержанию преступника, гарантировано вознаграждение в 1 млн рублей – ФОТО, ПРИМЕТЫ
Правоохранительными органами продолжается розыск опасного преступника, совершившего в 2011-2012 годах на территории ряда субъектов РФ, в том числе в Ивановской области, убийства женщин преклонного возраста. Мужчина под видом работника ЖКХ проникал в квартиры к одиноко проживающим пожилым женщинам, душил их и похищал денежные средства. Жертвами маньяка стало больше 30 старушек.
ПРИМЕТЫ разыскиваемого: мужчина на вид 20-35 лет, неславянской внешности (татарин или башкир), рост 170-175 см, среднего телосложения. В одежде предпочитает спортивный стиль.
За информацию, способствующую задержанию преступника, гарантировано денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
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Комментарии (3)
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- vofchik06.04.2017 12:29не похож на славянина
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- Тутошний Я06.04.2017 19:40А там и написано что он "...неславянской внешности..."
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- Мотоцыкал06.04.2017 23:47Этож Виктор Цой!!!!! Цой - жив!!!