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Новости

06.04.2017 12:26

Розыск маньяка, задушившего больше 30 старушек, продолжается

За информацию, способствующую задержанию преступника, гарантировано вознаграждение в 1 млн рублей – ФОТО, ПРИМЕТЫ


Правоохранительными органами продолжается розыск опасного преступника, совершившего в 2011-2012 годах на территории ряда субъектов РФ, в том числе в Ивановской области, убийства женщин преклонного возраста. Мужчина под видом работника ЖКХ проникал в квартиры к одиноко проживающим пожилым женщинам, душил их и похищал денежные средства. Жертвами маньяка стало больше 30 старушек.

ПРИМЕТЫ разыскиваемого: мужчина на вид 20-35 лет, неславянской внешности (татарин или башкир), рост 170-175 см, среднего телосложения. В одежде предпочитает спортивный стиль.

За информацию, способствующую задержанию преступника, гарантировано денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Обращаться по телефонам: 02 или 8-920-050-09-24



ключевые слова: маньяк бабушки убийства розыск
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 12:29
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							не похож на славянина								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А там и написано что он "...неславянской внешности..."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мотоцыкал								
							
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  • 06.04.2017 23:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Этож Виктор Цой!!!!! Цой - жив!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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