Железнодорожный мост станции Шуя не отвечает требованиям безопасности

Данный факт выявлен Ивановской транспортной прокуратурой





Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при эксплуатации железнодорожного пешеходного моста станции Шуя направления Бельково-Кинешма.

Установлено, что состояние данного моста не отвечает требованиям безопасности. В частности, требуются ремонт штукатурного слоя, покрытия прохожей части, усиление сварных швов конструкции, восстановление разрушающихся насадок и фундаментных блоков опор, а также ряд других работ.

«Для устранения выявленных нарушений в Мещанский районный суд Москвы направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» провести ремонт пешеходного моста станции Шуя», - говорится в сообщении Ивановской транспортной прокуратуры.

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