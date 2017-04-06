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Железнодорожный мост станции Шуя не отвечает требованиям безопасности
Данный факт выявлен Ивановской транспортной прокуратурой
Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при эксплуатации железнодорожного пешеходного моста станции Шуя направления Бельково-Кинешма.
Установлено, что состояние данного моста не отвечает требованиям безопасности. В частности, требуются ремонт штукатурного слоя, покрытия прохожей части, усиление сварных швов конструкции, восстановление разрушающихся насадок и фундаментных блоков опор, а также ряд других работ.
«Для устранения выявленных нарушений в Мещанский районный суд Москвы направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» провести ремонт пешеходного моста станции Шуя», - говорится в сообщении Ивановской транспортной прокуратуры.
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Комментарии (1)
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- прохожий37/201406.04.2017 20:22Что за дурь? Такое мог написать только человек, технически абсолютно безграмотный. Железнодорожного моста в границах станции Шуя нет. Есть надземный переход над ж/д путями. Кроме того, Шуя относится к направлению Бельково - Кинешма так же, как Иваново к Транссибу.