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Новости

06.04.2017 12:14

Железнодорожный мост станции Шуя не отвечает требованиям безопасности

Данный факт выявлен Ивановской транспортной прокуратурой


Ивановская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при эксплуатации железнодорожного пешеходного моста станции Шуя направления Бельково-Кинешма.

Установлено, что состояние данного моста не отвечает требованиям безопасности. В частности, требуются ремонт штукатурного слоя, покрытия прохожей части, усиление сварных швов конструкции, восстановление разрушающихся насадок и фундаментных блоков опор, а также ряд других работ.

«Для устранения выявленных нарушений в Мещанский районный суд Москвы направлено исковое заявление об обязании ОАО «РЖД» провести ремонт пешеходного моста станции Шуя», - говорится в сообщении Ивановской транспортной прокуратуры.



ключевые слова: РЖД мост безопасность прокуратура
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									прохожий37/2014								
							
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  • 06.04.2017 20:22
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							Что за дурь? Такое мог написать только человек, технически абсолютно безграмотный. Железнодорожного моста в границах станции Шуя нет. Есть надземный переход над ж/д путями. Кроме того, Шуя относится к направлению Бельково - Кинешма так же, как Иваново к Транссибу.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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