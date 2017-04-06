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06.04.2017 11:56
В Шуе выброшенное из окна горящее одеяло попало на соседский балкон снизу и подожгло его
Огонь повредил хранившееся на балконе имущество
Инцидент произошел вечером 5 апреля на 2-1 Школьной улице в Шуе. Когда на место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения, на балконе 2 этажа горело имущество - обувь, коньки и др. Огонь был локализован на небольшой площади - 1 квадратный метр
Со слов хозяев квартиры, пожар возник в результате того, что их соседи с верхнего этажа сбросили из окна горящее одеяло - так пламя попало на балкон.
Причина пожара на данный момент устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ивановской области.
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- mister06.04.2017 12:52Головы нет совсем