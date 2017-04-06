Ивановцы вышли протестовать против отмены одной из городских остановок





Вчера жители областного центра сообщили в нашу редакцию о том, что остановочный пункт «ул. Кольцова» на улице Большая Воробьевская отменен. В знак протеста против такого решения местные жители массово вышли сегодня к остановке. Спонтанная протестная акция продолжается и в эти минуты.



поделиться ссылкой:

