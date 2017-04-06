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06.04.2017 11:46
Ивановцы вышли протестовать против отмены одной из городских остановок
Вчера жители областного центра сообщили в нашу редакцию о том, что остановочный пункт «ул. Кольцова» на улице Большая Воробьевская отменен. В знак протеста против такого решения местные жители массово вышли сегодня к остановке. Спонтанная протестная акция продолжается и в эти минуты.
ключевые слова: общественный транспорт остановка протест
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Комментарии (4)
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тут на лицо недоработка адм-ции и "легкое" недоверие жителей к обещаниям скоропостижно менающейся плеяды руководителей
тем не менее
на прошедшей неделю назад КБДД (комиссии по безопасности дорожного движения) не смотря на отсутствие заявителей (по другим вопросам были) обсуждался вопрос отсутствия ООТ на Б.Воробьевской. Сейчас между существующими 700 м а должно быть по ГОСТ 450. В том месте где просит заявитель нельзя (у ООТ есть пропорции которые физически радяом с ПЧ разместить нельзя - мешает забор_ но ООТ предлагают сделать в 30-40м дальше. Как тока снег растает на улицу выйдут специалисты и проверят расположение сетей (вернее их отсутствие) в месте установки предполагаемой остановки и нарисуют проект а там все будет зависеть от скорости размещения аукциона и прописанных там сроков. Шарыпов сказал остановку сделать - т.е. ответа - проекта или денег нет УЖЕ быть не может.
если бы ЦНПГИБДД закрыл бы глаза на то что до завершения строительства кармана ООТ будет без платформы, и не грозился бы 300тр штрафом (а остановок без карманов у нас кстати много на улицах той же категории и рядности) то знак ООТ разрешающий высаживать пассажиров на законных основаниях появился бы там хоть завтра но дура лекс сед лекс