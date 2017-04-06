Ивановский общественник направляет депутатам обращения о роспуске Ивгордумы

«Так как запятнала себя коррупцией»

«Что-то идея возникла. Направить обращение каждому депутату о роспуске думы, т.к. запятнала себя коррупцией», - написал в твиттере ивановский общественный активист Александр Умников.



Он начал рассылку личных обращений к каждому депутату Ивановской городской Думы следующего содержания:



«Уважаемый Депутат Ивановской городской думы.

В последнее время в средствах массовой информации широко освещается судебный процесс по делу бывшего Главы Администрации г.Иванова Сверчкова В., которого обвиняют в получении крупной взятки от предпринимателя Мамедова С.

В материалах, предоставляемых СМИ (ivanovonews.ru, 1000inf.ru и других) упоминается о причастности к этому делу существующего председателя Ивановской городской Думы Кузьмичева А.

Коррупция – одно из тяжелейших преступлений против страны и граждан. Коррупция – это внутренний терроризм.

Здравый смысл и порядочность требуют жестко реагировать на все проявления коррупции и пресекать ее. Тем не менее Ивановская городская Дума не реагирует на коррупциогенность в ее рядах».

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