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Новости

06.04.2017 11:34

Ивановский общественник направляет депутатам обращения о роспуске Ивгордумы

«Так как запятнала себя коррупцией»

«Что-то идея возникла. Направить обращение каждому депутату о роспуске думы, т.к. запятнала себя коррупцией», - написал в твиттере ивановский общественный активист Александр Умников.

Он начал рассылку личных обращений к каждому депутату Ивановской городской Думы следующего содержания:

«Уважаемый Депутат Ивановской городской думы.
В последнее время в средствах массовой информации широко освещается судебный процесс по делу бывшего Главы Администрации г.Иванова Сверчкова В., которого обвиняют в получении крупной взятки от предпринимателя Мамедова С.
В материалах, предоставляемых СМИ (ivanovonews.ru, 1000inf.ru и других) упоминается о причастности к этому делу существующего председателя Ивановской городской Думы Кузьмичева А.
Коррупция – одно из тяжелейших преступлений против страны и граждан. Коррупция – это внутренний терроризм.
Здравый смысл и порядочность требуют жестко реагировать на все проявления коррупции и пресекать ее. Тем не менее Ивановская городская Дума не реагирует на коррупциогенность в ее рядах».



ключевые слова: Ивгордума коррупция общество обращение
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 11:42
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							Одобрямс!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • 06.04.2017 12:03
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Вопроса не решит, нужно вместо думы альтернативный вариант а он ещё не созрел.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 12:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Прямое народовластие.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • вчера, 09:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Прямого народовластия не существует, нужно организовывать революционный орган рабочих, на примере "советов рабочих депутатов" от каждого предприятия.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									vofchik								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 12:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Распустить и ввести мораторий на выборы в думу на 5 лет, денег сэкономим.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Добрый								
							
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  • 06.04.2017 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							"В материалах, предоставляемых СМИ" - молодец Умников, браво... Это извините называется - "слышу звон, не знаю где он". Вот уж чегно чего, а СМИ верить - себя не уважать. 
    
Да и призывов о роспуске нет в этом обращении. Умников скорее всего просто сам пытается поскорее занять нишу чинушей								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Де Фюнес								
							
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  • 06.04.2017 13:48
    • 
														
    
								
      
									
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										-1
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							Активист? А не пассивист? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Де Фюнес								
							
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  • 06.04.2017 13:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							про презумпцию невиновности просто забыли г-да либералы и "умники" а зачем ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									балбес( тупой)								
							
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  • 06.04.2017 14:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							ОДОБРЯМСУ 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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