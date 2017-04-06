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06.04.2017 11:34
Ивановский общественник направляет депутатам обращения о роспуске Ивгордумы
«Так как запятнала себя коррупцией»
«Что-то идея возникла. Направить обращение каждому депутату о роспуске думы, т.к. запятнала себя коррупцией», - написал в твиттере ивановский общественный активист Александр Умников.
Он начал рассылку личных обращений к каждому депутату Ивановской городской Думы следующего содержания:
«Уважаемый Депутат Ивановской городской думы.
В последнее время в средствах массовой информации широко освещается судебный процесс по делу бывшего Главы Администрации г.Иванова Сверчкова В., которого обвиняют в получении крупной взятки от предпринимателя Мамедова С.
В материалах, предоставляемых СМИ (ivanovonews.ru, 1000inf.ru и других) упоминается о причастности к этому делу существующего председателя Ивановской городской Думы Кузьмичева А.
Коррупция – одно из тяжелейших преступлений против страны и граждан. Коррупция – это внутренний терроризм.
Здравый смысл и порядочность требуют жестко реагировать на все проявления коррупции и пресекать ее. Тем не менее Ивановская городская Дума не реагирует на коррупциогенность в ее рядах».
Он начал рассылку личных обращений к каждому депутату Ивановской городской Думы следующего содержания:
«Уважаемый Депутат Ивановской городской думы.
В последнее время в средствах массовой информации широко освещается судебный процесс по делу бывшего Главы Администрации г.Иванова Сверчкова В., которого обвиняют в получении крупной взятки от предпринимателя Мамедова С.
В материалах, предоставляемых СМИ (ivanovonews.ru, 1000inf.ru и других) упоминается о причастности к этому делу существующего председателя Ивановской городской Думы Кузьмичева А.
Коррупция – одно из тяжелейших преступлений против страны и граждан. Коррупция – это внутренний терроризм.
Здравый смысл и порядочность требуют жестко реагировать на все проявления коррупции и пресекать ее. Тем не менее Ивановская городская Дума не реагирует на коррупциогенность в ее рядах».
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Комментарии (9)
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Да и призывов о роспуске нет в этом обращении. Умников скорее всего просто сам пытается поскорее занять нишу чинушей