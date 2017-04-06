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Новости

06.04.2017 11:16

Транспортный профсоюз не считает уместным «проводить акции на крови невинно убитых людей»

Участники организации заявили о своей непричастности к организации митинга против террора


Транспортный профсоюз под руководством Романа Круглова заявляет о своей непричастности к организации митинга против террора

Появление данного сообщения объясняется звонками от журналистов, связанными с организацией митинга в Москве 6 апреля 2017 года. Объясняя свое отношение к митингу, межрегиональный транспортный профсоюз, помимо прочего, заявляет следующее: «Мы не считаем уместным проводить свои акции на крови невинно убитых людей».



ключевые слова: антитеррор митинг профсоюзы транспорт
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									vofchik								
							
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  • 06.04.2017 12:10
    • 
														
    
								
      
									
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										+1
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							На это только ЕР способна и детей выгонять на холод с госслужащими.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Де Фюнес								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не считаете так считайте другим какое дело у других свое мнение								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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