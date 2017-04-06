Транспортный профсоюз не считает уместным «проводить акции на крови невинно убитых людей»

Участники организации заявили о своей непричастности к организации митинга против террора





Транспортный профсоюз под руководством Романа Круглова заявляет о своей непричастности к организации митинга против террора

Появление данного сообщения объясняется звонками от журналистов, связанными с организацией митинга в Москве 6 апреля 2017 года. Объясняя свое отношение к митингу, межрегиональный транспортный профсоюз, помимо прочего, заявляет следующее: «Мы не считаем уместным проводить свои акции на крови невинно убитых людей».

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