В Юрьевце идет сбор подписей против закрытия пожарной части и упразднения службы водолазов

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С 5 апреля 2017 года в Юрьевце начался сбор подписей по недопущению закрытия ОП-33 (пожарная часть на Глазовой горе) и упразднения как единицы водолазов на Юрьевецкой спасательной станции.

Жители города на Волге обращаются к Президенту Владимиру Путину, главе МЧС Владимиру Пучкову и прокурору Ивановской области Андрею Ханько.

«Закрытие опорного пункта обрекает жителей самим тушить пожары. Страшно! Решение о закрытии принято областным начальством без учета интересов граждан. Не обойдется ли экономическая эффективность от сокращений большим ущербом государству? В результате на весь район остается одна пожарная часть со скудными резервами, бойцы которой будут констатировать случаи уничтожения строений…», - говорится в обращении.

Также жители Юрьевца недоумевают, как оказалось так, что в городе, расположенном на Горьковском водохранилище, с такой большой водной акваторией, водолазы оказались не нужны.

С полным текстом обращения юрьевчан можно ознакомиться на фото ниже.



Между тем в пресс-службе регионального ведомства спасателей IvanovoNews прокомментировали данную информацию так: никаких закрытий ведомственных подразделений в Юрьевце и сокращений водолазов руководством ГУ МЧС по Ивановской области Юрьевца не планируется. Наоборот Министерство придерживается курса на укрепление существующих боевых подразделений, улучшение их материально-технической оснащенности и повышение социальной защищенности личного состава.

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