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В Юрьевце идет сбор подписей против закрытия пожарной части и упразднения службы водолазов
С 5 апреля 2017 года в Юрьевце начался сбор подписей по недопущению закрытия ОП-33 (пожарная часть на Глазовой горе) и упразднения как единицы водолазов на Юрьевецкой спасательной станции.
Жители города на Волге обращаются к Президенту Владимиру Путину, главе МЧС Владимиру Пучкову и прокурору Ивановской области Андрею Ханько.
«Закрытие опорного пункта обрекает жителей самим тушить пожары. Страшно! Решение о закрытии принято областным начальством без учета интересов граждан. Не обойдется ли экономическая эффективность от сокращений большим ущербом государству? В результате на весь район остается одна пожарная часть со скудными резервами, бойцы которой будут констатировать случаи уничтожения строений…», - говорится в обращении.
Также жители Юрьевца недоумевают, как оказалось так, что в городе, расположенном на Горьковском водохранилище, с такой большой водной акваторией, водолазы оказались не нужны.
С полным текстом обращения юрьевчан можно ознакомиться на фото ниже.
Между тем в пресс-службе регионального ведомства спасателей IvanovoNews прокомментировали данную информацию так: никаких закрытий ведомственных подразделений в Юрьевце и сокращений водолазов руководством ГУ МЧС по Ивановской области Юрьевца не планируется. Наоборот Министерство придерживается курса на укрепление существующих боевых подразделений, улучшение их материально-технической оснащенности и повышение социальной защищенности личного состава.
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Комментарии (9)
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- Ося Бендер06.04.2017 12:36Лохи. Нашли к кому обращаться...
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- Медведь06.04.2017 17:30Видимо весь водолазный бюджет уехал в Плёс
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- Виктория Ким06.04.2017 18:18Ездила на 85-летие Тарковского в Юрьевец. Несмотря на несколько новых зданий в центре, город производит впечатление очень больного человека. Фасады домов облуплены (в том числе где сидит "власть"). Улицы не чищены, даже в центре, перед администрацией, горы грязного снега. Красивые старинные дома рушатся, не дождавшись реставрации. И что удивило - топят везде углем и дровами. Газ не проведен!!!
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- ivansergeev06.04.2017 19:55Бред какой то, водолазы и пожарные нужны а значит никто их сокращать не будет!!!!! а те кто написали обращения попросту хотят на себя обратить внимание и только))))
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- Mr.Coplpod06.04.2017 19:55Чет информация как-то не располагает к доверию у меня. Живу в Юрьевце хорошие знакомые работают там. Вчера с ним виделись, за жизнь терли... так чет он нече по этому поводу не упомянул.
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- sanya197006.04.2017 20:02Соглашусь с робятами которые думают что это гонево, Кто в здравом уме будет подписи на закрытие пожарной части собирать. Лучше бы в поддержку малого бизнеса подписи с умными инициативами собирали.
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- прохожий37/201406.04.2017 20:28Почему-то никогда не обсуждается закрытие какой-нибудь администрации с целью экономии средств. И одной бы хватило на два района.
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- znatok3706.04.2017 21:32Дезинформация чистой воды, звонил ща знакомым все это враки)
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- Ося Бендервчера, 07:43Хорошо,если так.