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Новости

06.04.2017 11:08

В Юрьевце идет сбор подписей против закрытия пожарной части и упразднения службы водолазов

СКАН обращения


С 5 апреля 2017 года в Юрьевце начался сбор подписей по недопущению закрытия ОП-33 (пожарная часть на Глазовой горе) и упразднения как единицы водолазов на Юрьевецкой спасательной станции.

Жители города на Волге обращаются к Президенту Владимиру Путину, главе МЧС Владимиру Пучкову и прокурору Ивановской области Андрею Ханько.

«Закрытие опорного пункта обрекает жителей самим тушить пожары. Страшно! Решение о закрытии принято областным начальством без учета интересов граждан. Не обойдется ли экономическая эффективность от сокращений большим ущербом государству? В результате на весь район остается одна пожарная часть со скудными резервами, бойцы которой будут констатировать случаи уничтожения строений…», - говорится в обращении.

Также жители Юрьевца недоумевают, как оказалось так, что в городе, расположенном на Горьковском водохранилище, с такой большой водной акваторией, водолазы оказались не нужны.

С полным текстом обращения юрьевчан можно ознакомиться на фото ниже.

Между тем в пресс-службе регионального ведомства спасателей IvanovoNews прокомментировали данную информацию так: никаких закрытий ведомственных подразделений в Юрьевце и сокращений водолазов руководством ГУ МЧС по Ивановской области Юрьевца не планируется. Наоборот Министерство придерживается курса на укрепление существующих боевых подразделений, улучшение их материально-технической оснащенности и повышение социальной защищенности личного состава.



ключевые слова: пожарная часть водолазы сбор подписей
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Ося Бендер								
							
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  • 06.04.2017 12:36
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										+1
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							Лохи. Нашли к кому обращаться...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • 06.04.2017 17:30
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										+1
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							Видимо весь водолазный бюджет уехал в Плёс								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 06.04.2017 18:18
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										+1
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							Ездила на 85-летие Тарковского в Юрьевец. Несмотря на несколько новых зданий в центре, город производит впечатление очень больного человека. Фасады домов облуплены (в том числе где сидит "власть"). Улицы не чищены, даже в центре, перед администрацией, горы грязного снега. Красивые старинные дома рушатся, не дождавшись реставрации. И что удивило - топят везде углем и дровами. Газ не проведен!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivansergeev								
							
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  • 06.04.2017 19:55
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										0
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							Бред какой то,  водолазы и пожарные нужны а значит никто их сокращать не будет!!!!! а те кто написали обращения попросту хотят на себя обратить внимание и только))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Mr.Coplpod								
							
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  • 06.04.2017 19:55
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										+1
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							Чет информация как-то не располагает к доверию у меня. Живу в Юрьевце хорошие знакомые работают там. Вчера с ним виделись, за жизнь терли... так чет он нече по этому поводу не упомянул.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sanya1970								
							
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  • 06.04.2017 20:02
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										+1
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							Соглашусь с робятами которые думают что это гонево, Кто в здравом уме будет подписи на закрытие пожарной части собирать. Лучше бы в поддержку малого бизнеса подписи с умными инициативами собирали. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									прохожий37/2014								
							
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  • 06.04.2017 20:28
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										+1
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							Почему-то никогда не обсуждается закрытие какой-нибудь администрации с целью экономии средств. И одной бы хватило на два района.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									znatok37								
							
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  • 06.04.2017 21:32
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										0
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							Дезинформация чистой воды, звонил ща знакомым все это враки)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • вчера, 07:43
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    • 
										0
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							Хорошо,если так.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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