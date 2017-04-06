В Ивановской области пожарные вынесли из огня мужчину, но спасти его уже не удалось

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении – ФОТО





Сообщение о пожаре в деревне Кузяево Ильинского района поступило днем 5 апреля. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место через 9 минут. Наблюдалось открытое горение кирпичного частного дома, пристройки и веранды. Кровля к тому времени уже частично обрушилась.

Внутри огнеборцы обнаружили хозяина дома 1972 года рождения и незамедлительно вынесли его на улицу. Вначале мужчина подавал признаки жизни, но впоследствии скончался.

Огонь был локализован на площади 124 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, причина пожара на данный момент устанавливается, одна из приоритетных версий – неосторожность при курении.

поделиться ссылкой:

