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Новости

06.04.2017 10:44

Знакомство ивановца с женщиной по прозвищу «Лиса» закончилось разбоем

Задержаны трое злоумышленников


В полицию обратился 48-летний житель областного центра. Мужчина сообщил полицейским о том, что вечером в квартире дома по улице 14 Проезд в Иванове на него было совершено разбойное нападение.

Было установлено, что накануне потерпевший познакомился на рынке Меланжевого комбината с двумя мужчинами и женщиной по прозвищу «Лиса». Продолжить общение он предложил у себя дома, на что компания согласилась. Когда выпивка закончилась, один из новых приятелей попросил у хозяина жилища денег на следующую порцию алкоголя. Мужчина отказал, и тогда гости избили его, а затем, угрожая ножом, забрали у него имущество. Наживой для преступников стала видеокамера, DVD-плеер и фирменная куртка. С похищенным злоумышленники скрылись.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемые были установлены и задержаны. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, ими оказались ранее судимые за имущественные преступления мужчины 38 и 45 лет, а также 35-летняя сожительница одного из них. В настоящее время все они помещены СИЗО № 1 города Иваново.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.



ключевые слова: разбой полиция
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									Миха79								
							
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  • 06.04.2017 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот те и лиса,в ж..пе колбаса.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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