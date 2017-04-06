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Новости

06.04.2017 10:34

Ивановская гимназия стала одной из лучших школ Российского движения школьников


С 28 по 31 марта в Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский семинар-совещание педагогов, координаторов и председателей Российского движения школьников (РДШ). Всего в мероприятии приняли участие 500 педагогов.

Ивановскую область представляли региональный координатор РДШ М.С. Павлычева, заместитель директора по воспитательной работе гимназии №36 Анастасия Ситнова, а также педагоги кохомской школы и поселка Старая Вичуга.

В рамках работы семинара педагоги Ивановской области стали участниками образовательных и дискуссионных площадок по различным направлениям деятельности РДШ, а также обменялись опытом работы с коллегами. Анастасия Ситнова выступила с докладом о развитии добровольчества в гимназии. Ей в числе 50 участников семинара было предоставлено право встречи с начальником управления по общественным проектам Администрации Президента РФ С.Г. Новиковым.

Завершился семинар-совещание пленарным заседанием с участием Министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

В рамках работы совещания были отмечены лучшие школы РДШ, в том числе и ивановская гимназия №36, сообщает пресс-служба администрации областного центра.



ключевые слова: школы образование
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