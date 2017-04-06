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06.04.2017 10:23
Две иномарки столкнулись в Иванове: одна из них перевернулась
Есть пострадавший - ФОТО
Автоавария произошла 5 апреля около 17.40 на 3-й Сосневской улице в областном центре. «Форд Фокус», совершая обгон, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и приступившим к повороту налево «Мицубиси Паджеро». После удара японская иномарка опрокинулась на бок.
Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадал 32-летний водитель «Мицубиси». С травмами он был доставлен в 7-ю горбольницу.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
ключевые слова: ДТП
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