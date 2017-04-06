Две иномарки столкнулись в Иванове: одна из них перевернулась

Есть пострадавший - ФОТО





Автоавария произошла 5 апреля около 17.40 на 3-й Сосневской улице в областном центре. «Форд Фокус», совершая обгон, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении и приступившим к повороту налево «Мицубиси Паджеро». После удара японская иномарка опрокинулась на бок.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП пострадал 32-летний водитель «Мицубиси». С травмами он был доставлен в 7-ю горбольницу.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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