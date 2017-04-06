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Новости

06.04.2017 12:53

Транспортная революция в Иванове: увеличить троллейбусы с 96 до 158 и снизить малые автобусы с 446 до 235

А также: изменение 20 маршрутов, единый проездной, 3 пересадочных узла и новые остановки

Представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» проводят сегодня в Иванове презентацию по итогам выполнение научно-исследовательских работ по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Иванова. 
Контракт на такое исследование был заключен администрацией города в августе 2016 года на 7,85 миллиона рублей.
Предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.

Ivanovonews стали известны основные параметры проведенного исследования.

Cпециалисты института предлагают организовать в городе новую маршрутную сеть, где увеличивается количество троллейбусов на 64% (с 96 до 158) и, соответственно, пассажиропоток на троллейбусной сети на 10-18%.
А вот количество автобусов на маршрутах уменьшается на 10%. В автобусном парке должны пройти качественные изменения: количество малых автобусов предлагается сократить с сегодняшних 446 до 235, а вот количество средних увеличить с 96 до 230, больших – с 2 до 30.

Специалисты рекомендуют создать диспетчерский центр для контроля за движением всего общественного транспорта, а также ввести единый безналичный проездной билет.

«Пересадочные узлы» должны быть организованы в трех местах города:
- автовокзал (направление на Нижний Новгород, Владимир, Москва)
- ЖД-вокзал (направление на Кострому)
- ул. Парижской Коммуны д.100 (направление на Ярославль)

Кроме этого предлагается:
- увеличить протяженность маршрутной сети (троллейбусной – с 233,6 км до 241,1 км; автобусной – с 990 км до 1011,3 км)
- увеличить количество остановок с 238 до 245;
- уменьшить уровень дублирования маршрутов на 23% (в том числе пригородным транспортом);
- увеличить провозную способность по маршрутной сети на 8-25%.

Институт автомобильного транспорта предлагает изменить 2 троллейбусных маршрута, 15 автобусных маршрутов и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута.
Где и что может поменяться - читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.



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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 12:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора убрать все мелкие маршрутки и добавить троллейбусов и автобусов повышенной вместимости								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Таки рельсы трамвайные будем откапывать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Петров								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							читаю   заголовок и ничего  не понимаю 
    
увеличить троллейбусы с 96 до 158   ???
    
увеличить куда  ? в длину  или ширину 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									7777777777								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							я за 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Виолетта 1								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ВАУ! Увеличить кол-во троллейбусов! Это здорово!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Предложить то они могут все что угодно, а вот будет ли внедрять все это власть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И что теперь со всеми этими цифирями делать? Правильно, в архив и забыть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vofchik								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему в Коврове троллейбусное депо в плюс работает? Надо убирать маршрутки которые пересекаются с троллейбусами, их увеличивать, а в последствии продлевать. Куда мама коляску поставит в пыжики, форды и т.п.? И на работу только с водительским удостоверением Российской федерации, смысл таджиков , узбеков и остальных приезжих сажать за руль? Они перевозят нас людей, а гоняют как будто дрова везет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Де Фюнес								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вау - это  между собой общаются звери в сша								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Подлая Уточка								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							уберите эти маршрутки вообще,запретите их лучше!это поехавшее быдло подвергает опасности как пассажиров так и всех участников движения!мало того что одни кавказцы которые сами знаете как права (получили) от безнаказанности крышу рвёт,так ещё маршрутное было нивчём им не уступает!ЗАПРЕТИТЕ МАРШРУТКИ!!!на дорогах хоть немного безопаснее будет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									просто  ник								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сейчас Макар37 с высшим образованием придет и все как надо разъяснит. Хотя, может и не придет, может от новости об увеличении троллейбусной сети у него радостный припадок случился :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да товарищ,лучше я тебя кофе угощю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Выводы в целом верные, но вот стоили ли они почти 8 бюджетных лямов - это вопрос (тем более никого ни к чему они не обязывают)! Особенно порадовал пассаж про единый безналичный проездной (не о том ли давно говорят ивановские общественники) - прям вот так и вижу расплывающиеся в добрых улыбках светлые лица наших джамшутчиков)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Евгений Венглинский								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:22
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Неужели в Иваново власти повернулись к жителям города лицом? Если так очень радует такая перспектива. Может и наведут в городе порядок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Executor								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Жаль, но я думаю это не более, чем популистские заявления.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Маршрутные микроавтобусы давно стали источником повышенной опасности для жителей города, а уж о криминальной составляющей этого бизнеса можно и не говорить... сокращать маршрутки нещадно и пусть зарабатывает МУП "ИПТ", когда-нибудь и умные люди будут им управлять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Koshka18								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Продлите движение 43 маршрута через Меланжевый до Ленинского РОВД. Там столько организаций - и Территориальный Фонд соцстраха и Департамент Сельского хозяйства, пенсионный  и РОВД...Добираемся с пр. Текстильщиков всегда на 2-х транспортах, с пересадками, очень неудобно..								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kovalevka								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот здорово, ток 1 вопрос а на какие шиши???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kovalevka								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 16:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думаю ничего серьезно не будет ибо маршрутки ездят не потому что это особенно кому-то нравится, а потому что так дешевле, потому что большинство все устраивает, никаких митингов насчет ужасного общественного транспорта вродеб и не проходило, а есть такое негласное мнение - не нравятся маршрутки - купи машину. Этож емое троллейбусы увеличить, а как, то есть это туда надо ещё больше дотаций вбухать ибо этот сомнительный эффект от изменения маршрутов хз когда принесет прибыль, а у ипт уже сейчас пукан подгорает от недостатка дениг. Да и какие предприниматели станут покупать автобусы на свои маршруты, они сейчас ой какие дорогие, а тут вона скок надо их купить. Они бросят бизнес да уйдут в другие города или займутся чем нить другим и это если не учитывать что там все маршрутки крушует администрация Иваново, они что будут пработать себе в убыток ну??? просто сказка)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									жилец								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 17:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Красивая сказка на бумаге за 8 миллионов.Чтобы это реализовать нужно будет миллионов 300 минимум. Денег нет, но вы держитесь там, будьте здоровы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • вчера, 06:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего красивого в этом нет. Посмотрел я схемы изменения маршрутов -  нечто невразумительное, да и не всегда соответствующее действительности.
    
А интересно во всём этом другое. Данные рекомендации тянут максимум на дипломную работу кафедры ОБД нашего политеха. 8 миллионов за диплом - это мощно.
    
А приложены ли к этим рекомендациям расчёты, в какую сумму выльется их реализация? И где взять деньги на это?
    
Кто лично выделял деньги на заведомо утопический прожект и какую ответственность он (она, они) за это понёс?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Мотоцыкал								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Колхозник-председатель транспортного профсоюза, понимая, что от маршруток ему теперь может меньше обломиться, говорит, что это сказки. Так давай, мудило, проедь в газели с коляской? Или на инвалидном кресле? Что фуфел, не сможешь? Или постой в форде, фиате, мерседесе с петухом-водителем во главе. Потому, что куриные мозги только два положения газ в пол или тормоз в пол. 
    
Всё понял? Беги и исполняй.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									julovilja@mail.ru								
							
    • 
							
  • вчера, 04:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пора .а то некоторые маршрутки .разбитые катаются .боезно садится.в них .								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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