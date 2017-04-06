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06.04.2017 12:53
Транспортная революция в Иванове: увеличить троллейбусы с 96 до 158 и снизить малые автобусы с 446 до 235
А также: изменение 20 маршрутов, единый проездной, 3 пересадочных узла и новые остановки
Представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» проводят сегодня в Иванове презентацию по итогам выполнение научно-исследовательских работ по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Иванова.
Контракт на такое исследование был заключен администрацией города в августе 2016 года на 7,85 миллиона рублей.
Предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.
Ivanovonews стали известны основные параметры проведенного исследования.
Cпециалисты института предлагают организовать в городе новую маршрутную сеть, где увеличивается количество троллейбусов на 64% (с 96 до 158) и, соответственно, пассажиропоток на троллейбусной сети на 10-18%.
А вот количество автобусов на маршрутах уменьшается на 10%. В автобусном парке должны пройти качественные изменения: количество малых автобусов предлагается сократить с сегодняшних 446 до 235, а вот количество средних увеличить с 96 до 230, больших – с 2 до 30.
Специалисты рекомендуют создать диспетчерский центр для контроля за движением всего общественного транспорта, а также ввести единый безналичный проездной билет.
«Пересадочные узлы» должны быть организованы в трех местах города:
- автовокзал (направление на Нижний Новгород, Владимир, Москва)
- ЖД-вокзал (направление на Кострому)
- ул. Парижской Коммуны д.100 (направление на Ярославль)
Кроме этого предлагается:
- увеличить протяженность маршрутной сети (троллейбусной – с 233,6 км до 241,1 км; автобусной – с 990 км до 1011,3 км)
- увеличить количество остановок с 238 до 245;
- уменьшить уровень дублирования маршрутов на 23% (в том числе пригородным транспортом);
- увеличить провозную способность по маршрутной сети на 8-25%.
Институт автомобильного транспорта предлагает изменить 2 троллейбусных маршрута, 15 автобусных маршрутов и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута.
Где и что может поменяться - читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
Контракт на такое исследование был заключен администрацией города в августе 2016 года на 7,85 миллиона рублей.
Предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.
Ivanovonews стали известны основные параметры проведенного исследования.
Cпециалисты института предлагают организовать в городе новую маршрутную сеть, где увеличивается количество троллейбусов на 64% (с 96 до 158) и, соответственно, пассажиропоток на троллейбусной сети на 10-18%.
А вот количество автобусов на маршрутах уменьшается на 10%. В автобусном парке должны пройти качественные изменения: количество малых автобусов предлагается сократить с сегодняшних 446 до 235, а вот количество средних увеличить с 96 до 230, больших – с 2 до 30.
Специалисты рекомендуют создать диспетчерский центр для контроля за движением всего общественного транспорта, а также ввести единый безналичный проездной билет.
«Пересадочные узлы» должны быть организованы в трех местах города:
- автовокзал (направление на Нижний Новгород, Владимир, Москва)
- ЖД-вокзал (направление на Кострому)
- ул. Парижской Коммуны д.100 (направление на Ярославль)
Кроме этого предлагается:
- увеличить протяженность маршрутной сети (троллейбусной – с 233,6 км до 241,1 км; автобусной – с 990 км до 1011,3 км)
- увеличить количество остановок с 238 до 245;
- уменьшить уровень дублирования маршрутов на 23% (в том числе пригородным транспортом);
- увеличить провозную способность по маршрутной сети на 8-25%.
Институт автомобильного транспорта предлагает изменить 2 троллейбусных маршрута, 15 автобусных маршрутов и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута.
Где и что может поменяться - читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.
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Комментарии (23)
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увеличить троллейбусы с 96 до 158 ???
увеличить куда ? в длину или ширину
А интересно во всём этом другое. Данные рекомендации тянут максимум на дипломную работу кафедры ОБД нашего политеха. 8 миллионов за диплом - это мощно.
А приложены ли к этим рекомендациям расчёты, в какую сумму выльется их реализация? И где взять деньги на это?
Кто лично выделял деньги на заведомо утопический прожект и какую ответственность он (она, они) за это понёс?
Всё понял? Беги и исполняй.