Транспортная революция в Иванове: увеличить троллейбусы с 96 до 158 и снизить малые автобусы с 446 до 235

А также: изменение 20 маршрутов, единый проездной, 3 пересадочных узла и новые остановки



Контракт на такое исследование был заключен администрацией города в августе 2016 года на 7,85 миллиона рублей.

Предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.



Ivanovonews стали известны основные параметры проведенного исследования.



Cпециалисты института предлагают организовать в городе новую маршрутную сеть, где увеличивается количество троллейбусов на 64% (с 96 до 158) и, соответственно, пассажиропоток на троллейбусной сети на 10-18%.

А вот количество автобусов на маршрутах уменьшается на 10%. В автобусном парке должны пройти качественные изменения: количество малых автобусов предлагается сократить с сегодняшних 446 до 235, а вот количество средних увеличить с 96 до 230, больших – с 2 до 30.



Специалисты рекомендуют создать диспетчерский центр для контроля за движением всего общественного транспорта, а также ввести единый безналичный проездной билет.



«Пересадочные узлы» должны быть организованы в трех местах города:

- автовокзал (направление на Нижний Новгород, Владимир, Москва)

- ЖД-вокзал (направление на Кострому)

- ул. Парижской Коммуны д.100 (направление на Ярославль)



Кроме этого предлагается:

- увеличить протяженность маршрутной сети (троллейбусной – с 233,6 км до 241,1 км; автобусной – с 990 км до 1011,3 км)

- увеличить количество остановок с 238 до 245;

- уменьшить уровень дублирования маршрутов на 23% (в том числе пригородным транспортом);

- увеличить провозную способность по маршрутной сети на 8-25%.



Институт автомобильного транспорта предлагает изменить 2 троллейбусных маршрута, 15 автобусных маршрутов и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута.

Где и что может поменяться - читайте ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. Представители ОАО « Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта » проводят сегодня в Иванове презентацию по итогам выполнение научно-исследовательских работ по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта города Иванова.Контракт на такое исследование был заключен администрацией города в августе 2016 года на 7,85 миллиона рублей.Предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.Cпециалисты института предлагают организовать в городе новую маршрутную сеть, гдеи, соответственно, пассажиропоток на троллейбусной сети на 10-18%.А вот количество автобусов на маршрутах уменьшается на 10%. В автобусном парке должны пройти качественные изменения:, а вот количество средних увеличить с 96 до 230, больших – с 2 до 30.Специалисты рекомендуют создатьдля контроля за движением всего общественного транспорта, а также ввестибилет.должны быть организованы в трех местах города:- автовокзал (направление на Нижний Новгород, Владимир, Москва)- ЖД-вокзал (направление на Кострому)- ул. Парижской Коммуны д.100 (направление на Ярославль)Кроме этого предлагается:- увеличить протяженность маршрутной сети (троллейбусной – с 233,6 км до 241,1 км; автобусной – с 990 км до 1011,3 км)- увеличитьс 238 до 245;- уменьшить уровень дублирования маршрутов на 23% (в том числе пригородным транспортом);- увеличить провозную способность по маршрутной сети на 8-25%.Институт автомобильного транспорта предлагает изменитьтроллейбусных маршрута,автобусных маршрутов и вовсе ликвидироватьавтобусных маршрута.

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