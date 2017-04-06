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Новости

06.04.2017 13:05

Как предлагают изменить 20 маршрутов транспорта в Иванове. Вторая часть

Как мы сообщали ранее, представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» закончили работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Иванове.
Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)

Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.
О первой части изменений в маршрутах читайте ЗДЕСЬ.
О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ.

Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.

На схемах зеленая (синия) линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут. 

ТРОЛЛЕЙБУС, маршрут №1
Предлагается вместо поворота с проспекта Ленина по ул.Карла Маркса к жд вокзалу направить троллейбус с проспекта Ленина налево – по улице Ермака, Смольной, рядом с парком Степанова - до местечка Отрадное.



ТРОЛЛЕЙБУС, маршрут №9
Маршрут предлагается расширить путем проезда по улице Парижской Коммуны – до района кладбища Балино.



АВТОБУС, маршрут №33
Вместо поворота на Постышева маршрут продолжается по Лежневской до проспекта Текстильщиков и далее – на Куконковых.



АВТОБУС, маршрут №39
Если раньше маршрут поворачивал на Кудряшова до проспекта Строителей, то теперь предлагается продлить его по Лежневской до проспекта Текстильщиков и так  вывести на кольцо Шубиных.
Расширяется маршрут и на другом конце: будет делать круг через Дальний, Минскую, 8-ю Минеевскую.



АВТОБУС, маршрут №40
Меняется центральная часть маршрута: автобус идет не по Ташкентской, Велижской и Богдана Хмельницкого и далее – до площади Пушкина, а идет по улице Станкостроителей поворачивает по ул.Некрасова, на Большую Воробьевскую и далее – на Парижскую Коммуну.



АВТОБУС, маршрут №44
Автобус будет двигаться не с ул.Громобоя, а от жд вокзала. При этом маршрут будет заканчиваться не в районе Новой Ильинки, а будет продолжаться по ул.Володиной и через Силикатный переулок следовать по Торфяному переулку до садовых товариществ. 



АВТОБУС, маршрут №45-46
Эти маршруты расширяются.
Через Тимирязева автобус попадает на Кузнецова и Рабфаковскую, через Шевченко – на Парижскую Коммуну;  побывает на Некрасова и через Б.Хмельницкого, Палехскую и по 10 Августа «вливается» в прежний маршрут на площади Пушкина
    


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Комментарии (23)

	


	

	

		
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  • 
								
									SPLIT								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							автобус 40! вообще без изменений! я уже писал в администрацию, что маршруты 40, 141 и троллейбус 10 полностью совпадают! и что они изменили?? ничего! мне надо чтобы со строителей можно было уехать в ново-талицы! )								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									urinanata								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							как это без изменений? Меняется центральная часть маршрута: автобус идет не по Ташкентской, Велижской и Богдана Хмельницкого и далее – до площади Пушкина, а идет по улице Станкостроителей поворачивает по ул.Некрасова, на Большую Воробьевскую и далее – на Парижскую Коммуну.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									SPLIT								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							пусть идет по некрасова, но начало надо тоже изменить! почему нельзя его пустить по строителей? изменение незначительные!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Бронетранспортер								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да-да, а еще с Лежневской в Сан-Франциско. Без пересадок!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Tiger Claw								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А может первый троллейбус пустить на меланжевый? Трамваи убрали, а адекватной им замены как нет так и не было. Большие муниципальные автобусы так же убрали. План дерьмо и оторван от жизни.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Гусева Елена								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							УРА !!!! 39 пойдет на Ленинский путь !!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И ЧЕ??? 8 ЛЯМОВ ЗА 9 маршрутов????ВЫ ЧЕ ТОВАРИЩИ?КУда прокуратура смотрит? Должны были сделать полную схему со всеми маршрутами.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну что ж вы так - эти высокооплаченные Капитан-Очевидности еще выдали на-гора идеи безналичной оплаты проезда и создания единого дисп.центра в городе (глубокий 21-й век на дворе, Карл)! И пес с ними, этими 8 лямами, если бы хоть что-то из вышеперечисленного воплотилось в жизнь. Но... Вы в ЭТО верите? Я - нет((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да жесть.Обычные люди и общественники уже это говорят 2-ой год.)) Троллейбусы.ВЫ ХОТЬ ОДИН купите? 
    
Крч заключение есть- 8 лямов в помойку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 14:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							22,23,52 маршрута УЖЕ КАК 3 ГОДА НЕТУ! Крч 8 млн опять в помойку спустили.!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									SPLIT								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							так они уже три года назад начали сокращать количество маршрутов значит )) думают о народе								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чего-то непонятно - часть предложений вполне разумна, а часть... Не понятно, какими мотивами руководствовались, выдвигая такие предложения. Обоснование смотреть надо. Да, а в каком месте предлагается количество "длинномеров" увеличить? :) В немалой части предложенного ничего, кроме автобусов малой вместимости не пройдёт в принципе. :) По массо-габаритным показателям - категория дороги для них нета. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клоуны . 44 маршрут итак идет до ЖД вокзала. Вот ВАМ и уровень "УЧЕНЫХ".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Света Касьянова (Ястребова)								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 18:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							По Куконковых на Меланжевый!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									332211								
							
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  • 06.04.2017 19:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Бред какой то. 1-й троллейбус до меланжевого не доведён, а 9-й вдруг вместо того чтобы водить студентов, дублирует 10-й. Никаких новых троллейбусных линий. Количество троллейбусов увеличить не удастся, так как кузя с товарищами побеспокоились об этом - снесли готовое депо, станки выбросили, коллектив ремонтников разогнали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									123123								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наверное, купят 60 штук Витовтов, раз на фото к главной новости его поставили! На что? Ну не знаю - может Кузя энд кампашка на зарплатах наэкономят :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Sanovich52@mailru								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Товарищи дорогие, а где Суховка? Домов настроили, как была полная задница, так и останется? А Вы не пробовали уехать утром на работу, или у вас изучали маршруты только в центре?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 20:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вроде  хотели туда летом 8 троллейбус завернуть. Но честно уже  хрен знает останется ли к сентябрю месяца  вообще троллейбус.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Наталья Воробьева								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 22:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мы вот с пр-та Текстильщиков (ландеховская, кооперативе техникум) никакими путями не можем попасть на транспорте в р-н Дома Моды или Московский м-н. Да я понимаю, что там какое то 3-5 остановок, но знаете я молодая дойду а вот бабушкам в поликлинику 3-4 остановки шлепать или до храма дойти совсем не просто, пустили бы какой нибудь маршрут идущий по Текстильщиков от бимарта через кольцо по Шубиных в московский или по Строителей. От Ашана по текстильщиков к дому моды такие есть и даже 2 но это всего 1/5 проспекта, а как другой части 4/5 добираться? Вся улица относится к 1-ой поликлинике!  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Кирилин								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 22:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я предлагаю еще изменить Маршруты троллейбусов 7 и 8. 8 пустить от Обл. больницы через пр. Текстильщиков - ул. Лежневскую и далее по существующему маршруту; а 7 от Детской больницы по ул. Куконковых, Постышева и далее по маршруту. Так как с Сортировки без пересадок до пр. Текстильщиков не доехать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Житель города  на Уводи								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 23:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Суховку оставили как есть,туда так же только маршрутки . 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Комментатор								
							
    • 
							
  • вчера, 05:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я что-то не понял про 33 автобус. В чём изменения? Он вроде бы и сейчас, и ранее как ходил по Лежневской, так и ходит. При чём здесь "вместо поворота на Постышева"? Он на Постышева и не поворачивает. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 22:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да тут косяков выше крыши .Еще и 39 маршрутка. В унитаз смыли 8 лямов.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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