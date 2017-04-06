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06.04.2017 13:05
Как предлагают изменить 20 маршрутов транспорта в Иванове. Вторая часть
Как мы сообщали ранее, представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» закончили работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Иванове.
Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)
Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.
О первой части изменений в маршрутах читайте ЗДЕСЬ.
О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ.
Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.
Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)
Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.
О первой части изменений в маршрутах читайте ЗДЕСЬ.
О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ.
Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.
На схемах зеленая (синия) линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут.
ТРОЛЛЕЙБУС, маршрут №1
Предлагается вместо поворота с проспекта Ленина по ул.Карла Маркса к жд вокзалу направить троллейбус с проспекта Ленина налево – по улице Ермака, Смольной, рядом с парком Степанова - до местечка Отрадное.
Предлагается вместо поворота с проспекта Ленина по ул.Карла Маркса к жд вокзалу направить троллейбус с проспекта Ленина налево – по улице Ермака, Смольной, рядом с парком Степанова - до местечка Отрадное.
ТРОЛЛЕЙБУС, маршрут №9
Маршрут предлагается расширить путем проезда по улице Парижской Коммуны – до района кладбища Балино.
АВТОБУС, маршрут №33
Вместо поворота на Постышева маршрут продолжается по Лежневской до проспекта Текстильщиков и далее – на Куконковых.
АВТОБУС, маршрут №39
Если раньше маршрут поворачивал на Кудряшова до проспекта Строителей, то теперь предлагается продлить его по Лежневской до проспекта Текстильщиков и так вывести на кольцо Шубиных.
Расширяется маршрут и на другом конце: будет делать круг через Дальний, Минскую, 8-ю Минеевскую.
АВТОБУС, маршрут №40
Меняется центральная часть маршрута: автобус идет не по Ташкентской, Велижской и Богдана Хмельницкого и далее – до площади Пушкина, а идет по улице Станкостроителей поворачивает по ул.Некрасова, на Большую Воробьевскую и далее – на Парижскую Коммуну.
АВТОБУС, маршрут №44
Автобус будет двигаться не с ул.Громобоя, а от жд вокзала. При этом маршрут будет заканчиваться не в районе Новой Ильинки, а будет продолжаться по ул.Володиной и через Силикатный переулок следовать по Торфяному переулку до садовых товариществ.
АВТОБУС, маршрут №45-46
Эти маршруты расширяются.
Через Тимирязева автобус попадает на Кузнецова и Рабфаковскую, через Шевченко – на Парижскую Коммуну; побывает на Некрасова и через Б.Хмельницкого, Палехскую и по 10 Августа «вливается» в прежний маршрут на площади Пушкина
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