Как предлагают изменить 20 маршрутов транспорта в Иванове. Вторая часть



Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)



Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.

О первой части изменений в маршрутах читайте

О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте



Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе. Как мы сообщали ранее, представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» закончили работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Иванове.Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)О первой части изменений в маршрутах читайте ЗДЕСЬ О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.

ТРОЛЛЕЙБУС, маршрут №1

Предлагается вместо поворота с проспекта Ленина по ул.Карла Маркса к жд вокзалу направить троллейбус с проспекта Ленина налево – по улице Ермака, Смольной, рядом с парком Степанова - до местечка Отрадное.





ТРОЛЛЕЙБУС, маршрут №9

АВТОБУС, маршрут №33

АВТОБУС, маршрут №39

АВТОБУС, маршрут №40

АВТОБУС, маршрут №44

АВТОБУС, маршрут №45-46

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На схемах зеленая (синия) линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут.Маршрут предлагается расширить путем проезда по улице Парижской Коммуны – до района кладбища Балино.Вместо поворота на Постышева маршрут продолжается по Лежневской до проспекта Текстильщиков и далее – на Куконковых.Если раньше маршрут поворачивал на Кудряшова до проспекта Строителей, то теперь предлагается продлить его по Лежневской до проспекта Текстильщиков и так вывести на кольцо Шубиных.Расширяется маршрут и на другом конце: будет делать круг через Дальний, Минскую, 8-ю Минеевскую.Меняется центральная часть маршрута: автобус идет не по Ташкентской, Велижской и Богдана Хмельницкого и далее – до площади Пушкина, а идет по улице Станкостроителей поворачивает по ул.Некрасова, на Большую Воробьевскую и далее – на Парижскую Коммуну.Автобус будет двигаться не с ул.Громобоя, а от жд вокзала. При этом маршрут будет заканчиваться не в районе Новой Ильинки, а будет продолжаться по ул.Володиной и через Силикатный переулок следовать по Торфяному переулку до садовых товариществ.Эти маршруты расширяются.Через Тимирязева автобус попадает на Кузнецова и Рабфаковскую, через Шевченко – на Парижскую Коммуну; побывает на Некрасова и через Б.Хмельницкого, Палехскую и по 10 Августа «вливается» в прежний маршрут на площади Пушкина