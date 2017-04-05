«Танцы» с Татьяной Денисовой

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Новым наставником шоу «ТАНЦЫ» станет Татьяна Денисова. Известный украинский хореограф, основатель и руководитель танцевального коллектива «JB ballet» в Германии, постоянный член жюри танцевальных шоу и просто обворожительная женщина займет почетное судейское кресло Егора Дружина, который недавно покинул проект. Егор очень сильно переживал за своих участников, ему было морально тяжело выгонять своих подопечных из проекта. В итоге он признался, что устал от напряжения и продолжать работу в проекте не хочет.

Новый наставник уже знакома зрителям самого масштабного танцевального шоу – Татьяна появлялась в качестве приглашенного члена жюри и ставила номера участникам.

Татьяна Денисова: «Решение стать наставником шоу "ТАНЦЫ" я приняла с удовольствием. Для меня это не первый проект. Я имею многолетний опыт в создании масштабных талант-шоу на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера. Раскрывать артистов - мое призвание. Я люблю свою работу и занимаюсь этим изо всех сил. У меня, безусловно, есть определенный вкус, я эстет, но прежде всего меня интересует творчество. Я выбираю людей искренних, одержимых сценой, и не важно в каком стиле они танцуют.

Благодаря танцевальным проектам огромное количество молодежи приобщились к танцевальной культуре. Наша задача показать, что танец - это не только развлечение, но и искусство, которое развивает и воспитывает личность, это также способ говорить со сцены о серьезных и важных вещах».

За притягательной внешностью, очаровательной улыбкой и нежным голосом Татьяны умело скрыт железный характер, перфекционизм, требовательность к себе и окружающим. Тем интереснее будет наблюдать за противостоянием мэтров танцевального мира – Мигеля и Татьяны.

Татьяна Денисова: «Соперничество - всегда отличный стимул и для участников, и для наставников, это бодрит. Главное, не забывать об общей цели - мы делаем это во имя Танца».

Как шутят создатели - начиная с этого сезона в шоу «ТАНЦЫ» развернется еще одна битва – битва полов. Во всех трех сезонах победу одерживали мужчины, представительницы прекрасного пола никак не могли завоевать главный приз проекта – 3 миллиона рублей – и стать лучшими танцорами страны. Возможно, с приходом нового наставники, все изменится.

«ТАНЦЫ» - это яркое, масштабное танцевальное шоу талантов, в котором принимают участие лучшие танцоры России и стран СНГ. Первого апреля по всей стране стартуют предварительные кастинги в четвертый сезон шоу. Зрители с нетерпением ждут новые таланты, крутые постановки и интригующую танцевальную битву!







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