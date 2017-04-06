Как предлагают изменить 20 маршрутов транспорта в Иванове. Первая часть



Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)

Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.



Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.



Представляем вам первую часть изменения маршрутов.

О второй части изменений читайте

О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте



На схемах зеленая линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут.



Как мы сообщали ранее, представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» закончили работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Иванове.Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.Представляем вам первую часть изменения маршрутов.О второй части изменений читайте ЗДЕСЬ О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ На схемах зеленая линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут.

АВТОБУС, маршрут №3-к

АВТОБУС, маршрут №8

АВТОБУС, маршрут №10









АВТОБУС, маршрут №15

Маршрут расширяется (Шереметевский проспект – 8 марта – Калинина – Громобоя – проспект Ленина)

Кроме того вместо квадрата Некрасова – Большая Воробьевская – Володиной) сразу идет по Генерала Белова.





АВТОБУС, маршрут №17

АВТОБУС, маршрут №18

АВТОБУС, маршрут №30







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