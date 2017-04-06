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Новости
06.04.2017 13:00
Как предлагают изменить 20 маршрутов транспорта в Иванове. Первая часть
Как мы сообщали ранее, представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» закончили работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Иванове.АВТОБУС, маршрут №3-к
Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)
Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.
Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.
Представляем вам первую часть изменения маршрутов.
О второй части изменений читайте ЗДЕСЬ.
О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ.
На схемах зеленая линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут.
Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)
Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.
Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.
Представляем вам первую часть изменения маршрутов.
О второй части изменений читайте ЗДЕСЬ.
О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ.
На схемах зеленая линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут.
Без поворота на Ермака маршрут следует по проспекту Ленина, поворачивает на Громобоя до Рабфаковской и далее делает круг Парижской Коммуны – Ярославская – Кузнецова.
АВТОБУС, маршрут №8
Продлить маршрут по Новой, 1-ой Сосневской, Окуловой до кладбища Соснево.
АВТОБУС, маршрут №10
Продлить маршрут до Дальнего.
АВТОБУС, маршрут №15
Маршрут расширяется (Шереметевский проспект – 8 марта – Калинина – Громобоя – проспект Ленина)
Кроме того вместо квадрата Некрасова – Большая Воробьевская – Володиной) сразу идет по Генерала Белова.
АВТОБУС, маршрут №17
Продлить маршрут по Володиной, Генерала Белова, Торфяному переулку
АВТОБУС, маршрут №18
Продлить маршрут через Шевченко по Парижской Коммуне и 1-ой Балинской.
АВТОБУС, маршрут №30
Продлить маршрут через Революционную до Минской.
О том, как предлагают изменить два троллейбусных маршрута (№1 и №9), а также другие автобусные маршруты читайте ЗДЕСЬ.
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