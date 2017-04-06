Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

06.04.2017 13:00

Как предлагают изменить 20 маршрутов транспорта в Иванове. Первая часть

Как мы сообщали ранее, представители ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» закончили работу по оптимизации маршрутной сети городского пассажирского транспорта в Иванове.
Они предлагают изменить 2 троллейбусных маршрута (№1 и №9), 15 автобусных маршрутов – (№№45, 46, 44, 40, 39, 33, 30, 18, 17, 15, 10, 8, 3-К) и вовсе ликвидировать 3 автобусных маршрута (№№ 22, 23, 52)
Напоминаем, что предложения института не являются окончательно принятым решением и будут обсуждаться как на общественных площадках, так и в городской Думе.

Ivanovonews стали известны варианты изменения маршрутов.

Представляем вам первую часть изменения маршрутов. 
О второй части изменений читайте ЗДЕСЬ.
О введении единого проездного, «посадочных узлов», увеличении количества остановок, а также увеличении количества троллейбусов на 64% и снижении малых автобусов почти в 2 раза – читайте ЗДЕСЬ.

На схемах зеленая линия - существующий маршрут, красная линия - предлагаемый маршрут. 

АВТОБУС, маршрут №3-к
Без поворота на Ермака маршрут следует по проспекту Ленина, поворачивает на Громобоя до Рабфаковской и далее делает круг Парижской Коммуны – Ярославская – Кузнецова.


АВТОБУС, маршрут №8
Продлить маршрут по Новой, 1-ой Сосневской, Окуловой до кладбища Соснево.



АВТОБУС, маршрут №10
Продлить маршрут до Дальнего.

АВТОБУС, маршрут №15
Маршрут расширяется (Шереметевский проспект – 8 марта – Калинина – Громобоя – проспект Ленина)
Кроме того вместо квадрата Некрасова – Большая Воробьевская – Володиной) сразу идет по Генерала Белова.



АВТОБУС, маршрут №17
Продлить маршрут по Володиной, Генерала Белова, Торфяному переулку



АВТОБУС, маршрут №18
Продлить маршрут через Шевченко по Парижской Коммуне и 1-ой Балинской.



АВТОБУС, маршрут №30
Продлить маршрут через Революционную до Минской.


О том, как предлагают изменить два троллейбусных маршрута (№1 и №9), а также другие автобусные маршруты читайте ЗДЕСЬ.


  • оцените новость:
  • (2)
  • 3468
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации