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05.04.2017 20:40
ПОСЛУШАЙТЕ! В регионе появилась еще одна «коммунальная» услуга: смотрите в своих квитанциях
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В коммунальных квитанциях за март появилась еще одна очень хитрая строка. Жителям предлагают новую услугу - добровольное страхование, но уже с определенной организацией.
Интересно отметить, что в квитанциях от ивановских управляшек предложение заплатить за страховку размещено не на оборотной стороне и не под самим счетом - строка в него включена. Перечислены виды стандартных платежей (вывоз отходов, ВДГО, ремонт), и тут же - добровольное страхование. В платежке, которую нам принесла ивановка, получается плюсом 230 рублей к основному счету.
Не является ли данная услуга, по сути, навязываемой – размышляла Татьяна Прокопенко.
149-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
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Комментарии (12)
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Хотят нас опят нае...ть? Задолбали.
А теперь давайте обсуждать квитанции за ЖКХ...