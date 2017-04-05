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05.04.2017 20:40

ПОСЛУШАЙТЕ! В регионе появилась еще одна «коммунальная» услуга: смотрите в своих квитанциях

ВИДЕО


В коммунальных квитанциях за март появилась еще одна очень хитрая строка. Жителям предлагают новую услугу - добровольное страхование, но уже с определенной организацией.

Интересно отметить, что в квитанциях от ивановских управляшек предложение заплатить за страховку размещено не на оборотной стороне и не под самим счетом - строка в него включена. Перечислены виды стандартных платежей (вывоз отходов, ВДГО, ремонт), и тут же - добровольное страхование. В платежке, которую нам принесла ивановка, получается плюсом 230 рублей к основному счету.

Не является ли данная услуга, по сути, навязываемой – размышляла Татьяна Прокопенко.

149-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (12)

	


	

	

		
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  • 
								
									Савушка								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 20:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Хитрожопым комуналкам однозначное нет
    
Хотят нас опят нае...ть? Задолбали.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • 06.04.2017 05:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							плюс								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Савушка								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 20:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Не в тему. Ребята, вы и правда в курсе нашей жизни в Иваново и области! Мой личный респект! Классная работа и чувствуется вы это делаете не наотебись. Хочу потдержать и выразить свои респект. Спасибо за работу. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Балабол								
							
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  • 05.04.2017 22:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Савушка, может и на работу тебя возьмут новым редактором Барса? :)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановеts								
							
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  • 06.04.2017 00:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Рамзан Кадыров летает на одном из самых роскошных самолетов в мире, стоимость которого достигает $80 млн. ... Интерьер частного самолета, фото в котором в своем Instagram опубликовал популярный хип-хоп исполнитель Тимати, идентичен салону бизнес-джета Airbus ACJ319." (с) РБК
    

    
А теперь давайте обсуждать квитанции за ЖКХ...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									droop								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 00:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Интересна сумма, на которую предлагают застраховать? Пришло 355 рублей, (общая площадь 54 м²)  при 1,5 руб за м² = 81руб в месяц, то есть, при этом, страховая сумма будет равна 972 000 руб. Видим, что ставка завышена в 3,5 раза (в моем случае).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									prigorel								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 09:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Т.е. Вы в принципе согласны, что вам впаривают незаконно дополнительную услугу???!!! Если бы сумма была поменьше, то Вы бы были согласны? Где прокуратура, где ФАС. И так не богатые жители Иванова оплатят навязанную услугу и кто-то получит откат в управляшке. "А в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Если можно, поподробней - условия страхования и какие риски страхуются. Я тут попытался, но безуспешно, застраховать ущерб квартире от недолжной эксплуатации общедомового имущества другими собственниками жилых помещений в МКД, так был вежливо послан - страхуют только риски с малой вероятностью наступления страхового случая. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • 06.04.2017 18:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Страхуют в общем-то от ничего - от взрыва (не теракт), от промочек (не с крыши), имущество тоже не входит... Прокуратуре следовало бы заинтересоваться...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • 06.04.2017 20:26
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										0
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							Ага, ну так и есть - без осмотра имущества и от события, вероятность наступления которого 0,0001. :) А если и наступит, то с вероятностью 99,9999 по твоей же вине, как собственника. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									CDWQ								
							
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  • 06.04.2017 09:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Навязывание услуг запрещено законом ФЗ "о защите прав потребителей."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Antonio *								
							
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  • 06.04.2017 10:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Здесь еще и разглашение персональных данных (ФИО, адрес), а именно предача их третьим лицам (ООО СК Уралсиб Страхование) без согласия жителей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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