Кто стоит за кипрским офшором, который вкладывает деньги в комбинат синтетического волокна

«Ведомости» выяснили , кто вкладывается в крупнейший проект импортозамещения в российской легкой промышленности - «Ивановский полиэфирный комплекс» (ИПК), который планируют построить в Вичугском районе.Как мы уже сообщали , Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство кипрской компании «Хонсон Менеджмент Лимитед» о приобретении 100% голосующих акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс».Как утверждают "Ведомости", конечные бенефициары «Хонсон менеджмента» - Сергей Пресняков (с долей около 52%), Алексей Голубович (25,1%), Алексей Прудников (около 15%) и Руслан Кряжев (около 10%).Эти лица становятся совладельцами в результате дополнительной эмиссии акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс».

Голубович пояснил «Ведомостям», что в результате сделки, одобренной ФАС, структура собственников ИПК и распределение их долей не изменится.

Алексей Голубович - управляющий директор основанной Arbat Capital, ранее руководил инвестиционным управлением «Менатепа», был директором по стратегическому планированию НК «Юкос»

Сергея Преснякова называют владельцем группы компаний Active CIS, которые занимаются проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике.

Алексей Прудников - президент группы компаний «Финематика», которая занимается венчурными инвестициями, реструктуризацией долгов, структурированием и сопровождением сделок.

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- управляющий партнер инвесткомпании Waarde Capital. В 1990-е гг. Кряжев работал в структурах «Юкоса».