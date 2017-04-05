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Новости

05.04.2017 19:04

Кто стоит за кипрским офшором, который вкладывает деньги в комбинат синтетического волокна

«Ведомости» выяснили, кто вкладывается в крупнейший проект импортозамещения в российской легкой промышленности - «Ивановский полиэфирный комплекс» (ИПК), который планируют построить в Вичугском районе.

Как мы уже сообщали, Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство кипрской компании «Хонсон Менеджмент Лимитед»  о приобретении 100% голосующих акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс». 

Как утверждают "Ведомости", конечные бенефициары «Хонсон менеджмента» - Сергей Пресняков (с долей около 52%), Алексей Голубович (25,1%), Алексей Прудников (около 15%) и Руслан Кряжев (около 10%).
Эти лица становятся совладельцами в результате дополнительной эмиссии акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс».

Голубович пояснил «Ведомостям», что в результате сделки, одобренной ФАС, структура собственников ИПК и распределение их долей не изменится. 

Алексей Голубович - управляющий директор основанной Arbat Capital, ранее руководил инвестиционным управлением «Менатепа», был директором по стратегическому планированию НК «Юкос»

Сергея Преснякова называют владельцем группы компаний Active CIS, которые занимаются  проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике. 

Алексей Прудников - президент группы компаний «Финематика», которая занимается венчурными инвестициями, реструктуризацией долгов, структурированием и сопровождением сделок.

Руслан Кряжев - управляющий партнер инвесткомпании Waarde Capital. В 1990-е гг. Кряжев работал в структурах «Юкоса».


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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 21:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							   Сколько же ещё новостей и телерепортажей впереди об этом уже кипрском комбинате будет одному богу известно. Но можно предположить, что на этапе его строительства и даже вырытого котлована мы начнём получать инфу типа: расхищен первый (условный) миллион! Закуплены некачественные материалы! Произошла просадка грунта, требуется новое многомиллионное исследование почвы! Возбуждено уголовное дело. Подрядчик в розыске!... и т.д. и т.п.
    
   Уже сегодня каждый чих и существенный факт фирмы сообщается с маниакальной страстью. Впору вести статистический учёт упоминаний на сайте об этом объекте пока не будет сдан. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Балабол								
							
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  • 05.04.2017 22:55
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										+1
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							А там Валера государственных денег ноль, так что вероятно и предположения твои из области фантастики ))) даже жаждущим коррупции и то облом ))) комбинат совсем не похож на умную остановку с восточным акцентом :-D								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 05.04.2017 23:06
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										+1
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							   В том то и дело балаболушка: фирма частная, а освещение на сайте - словно IN заплатили еще и за это информационное освещение.
    
Хотя, я лучше эти новости предпочитаю, чем про собак с отрезанными головами и помоечных крыс на улицах Иванова.:)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 06.04.2017 09:07
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										+1
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							Да, масштабный пиар этого комбината наводит на мысль, что или туда вкладываются государственные денежки (хотя бы посредством создания коммунальной инфраструктуры), или власть предвкушает откаты. С чего бы так рекламировать? И еще: с чего бы это "Барсу" так рекламировать комбинат? Кто ему за это платит? Бесплатный сыр, известно, где.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 06.04.2017 09:59
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										0
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							Да Виктория, барсик определённо с гостинцами из этой информационной истории выходит. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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