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05.04.2017 14:55Акции комбината синтетического волокна выкупит компания «Хонсон менеджмент Лимитед»
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Новости
05.04.2017 19:04
Кто стоит за кипрским офшором, который вкладывает деньги в комбинат синтетического волокна«Ведомости» выяснили, кто вкладывается в крупнейший проект импортозамещения в российской легкой промышленности - «Ивановский полиэфирный комплекс» (ИПК), который планируют построить в Вичугском районе.
Как мы уже сообщали, Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство кипрской компании «Хонсон Менеджмент Лимитед» о приобретении 100% голосующих акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс».
Как утверждают "Ведомости", конечные бенефициары «Хонсон менеджмента» - Сергей Пресняков (с долей около 52%), Алексей Голубович (25,1%), Алексей Прудников (около 15%) и Руслан Кряжев (около 10%).
Эти лица становятся совладельцами в результате дополнительной эмиссии акций АО «Ивановский полиэфирный комплекс».
Голубович пояснил «Ведомостям», что в результате сделки, одобренной ФАС, структура собственников ИПК и распределение их долей не изменится.
Алексей Голубович - управляющий директор основанной Arbat Capital, ранее руководил инвестиционным управлением «Менатепа», был директором по стратегическому планированию НК «Юкос»
Сергея Преснякова называют владельцем группы компаний Active CIS, которые занимаются проектами в автоматизированных системах управления, IT, телекоммуникациях и энергетике.
Алексей Прудников - президент группы компаний «Финематика», которая занимается венчурными инвестициями, реструктуризацией долгов, структурированием и сопровождением сделок.Руслан Кряжев - управляющий партнер инвесткомпании Waarde Capital. В 1990-е гг. Кряжев работал в структурах «Юкоса».
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Комментарии (5)
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Уже сегодня каждый чих и существенный факт фирмы сообщается с маниакальной страстью. Впору вести статистический учёт упоминаний на сайте об этом объекте пока не будет сдан. :)
Хотя, я лучше эти новости предпочитаю, чем про собак с отрезанными головами и помоечных крыс на улицах Иванова.:)