Губернатор призвал увеличить число антитеррористических проверок с участием подставных лиц





Теракт в Санкт-Петербурге заставил мобилизоваться все субъекты страны. Насколько защищена Ивановская область, говорили сегодня в кабинете у губернатора руководители силовых ведомств. Наш регион считается одним из наименее подверженных террористическим угрозам. Но несмотря на это, вопросу безопасности уделяют самое пристальное внимание. Под особой охраной - транспорт, авто и ж/д вокзалы области. Ежедневно в разном количестве на них дежурят сотрудники охранных предприятий. Данные объекты оснащены спецтехникой.

«Вместе с тем до настоящего момента ряд объектов транспортной инфраструктуры не имеет ни систем видеонаблюдения, ни физической, ни технической охраны. А именно это автостанции в населенных пунктах Ильинское-Хованское, Лух, Пестяки и Южа», - доложил начальник регионального УМВД Андрей Лузин.

Павел Коньков попросил рассмотреть вопрос о включении взрывотехников в состав групп ОМОНа крупных райцентров. На сегодняшний день специалисты есть только в Иванове. Они дежурят круглосуточно. По нормативу, отметили полицейские, на оперативное реагирование взрывотехникам отводится два часа. И на все вызовы выезжать они успевают.

Губернатор призвал увеличить число антитеррористических проверок с участием подставных лиц. По мнению Павла Конькова, это простимулирует как жителей Ивановской области, так и правоохранителей быть бдительнее.

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