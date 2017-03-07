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Новости

05.04.2017 18:20

В Иванове пройдет благотворительная интеллектуальная игра в помощь семье Фроловых


7 апреля в 19.00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится благотворительная интеллектуальная игра «Мозгобойня». Участие в ней могут принять команды от 4 до 10 человек. Главное целью игры станет сбор средств для оказания помощи семье Фроловых.

Напомним, что у Юлии Фроловой во время родов случился инсульт. Сейчас она прикована к кровати. Муж Денис остался один с двумя грудными детьми. Подробности можно узнать из нашего репортажа «Убедительная просьба. Семье Фроловых нужна помощь».

Стоимость участия в игре - 150 рублей с человека. Все собранные деньги будут направлены в адрес семьи Фроловых.

Для участия в «Мозгобойне» необходимо пройти простую процедуру регистрации. В комментариях к записи по адресу https://vk.com/wall-122537380_1426 нужно записать название вашей команды.



ключевые слова: игра благотворительность
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