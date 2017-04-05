В Ивановской области появится новая особо охраняемая природная территория





С инициативой создания такого объекта выступили власти Заволжского района. Название природной зоны – «Николинкин ключик». Сейчас в муниципалитете проходят подготовительные работы. Для создания особой территории необходимо провести комплексное экологическое обследование места, а также определить его границы.

В настоящее время на территории области расположены 132 особо охраняемые природные территории регионального значения, более 200 – местного и один федеральный заказник «Клязьменский».

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