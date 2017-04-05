Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

05.04.2017 18:03

В Ивановской области появится новая особо охраняемая природная территория


С инициативой создания такого объекта выступили власти Заволжского района. Название природной зоны – «Николинкин ключик». Сейчас в муниципалитете проходят подготовительные работы. Для создания особой территории необходимо провести комплексное экологическое обследование места, а также определить его границы.

В настоящее время на территории области расположены 132 особо охраняемые природные территории регионального значения, более 200 – местного и один федеральный заказник «Клязьменский».



ключевые слова: природа охрана
  • оцените новость:
  • (0)
  • 1717
  • 5







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 23:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так раздайте обл. департаменту экологии мётлы, облетят границы установят, как надо, под заказ, чай оно не в первый раз...поди кому-нибудь земля рядом приглянулась, заказали, ща бабки из департамента намутят "памятник похорон природы", схема то известная. Деньги бюджетные потратить некуда? 300 тыс. Экологическое обследование, потом экспертиза, ещё столько же, лесовики тут чисто дети с их делами. Область по размеру самая маленькая, а памятников намутили на московскую. Следующий губер замучается их памятники отменять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Очевидное дело								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 00:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Давно пора!
    
С всей России паломники приезжают!
    
Местночтимый Николенька излечивает женщин от бесплодия
    
и исполняет некорыстные желания верующих!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fanat1								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 15:48
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А зачем нам тогда Институт материнства и детства? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Снайпер								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 00:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Зачем нам медицина? Попили водички и здоровы. Заодно и желания исполнятся. Главное чтобы не корыстные. Миротворец.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Снайпер								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 00:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мифотворец								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •