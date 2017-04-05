Ивановский проект «Виртуальная примерочная» получит грант в 250 тысяч рублей

Также городской инвестсовет одобрил еще три инновационных проектов





Сегодня, 5 апреля, в администрации областного центра прошло заседание городского инвестсовета. Были рассмотрены сегодня 2 научных отчета грантополучателей 2016 года и заявки претендентов на получение грантов в текущем году.

В ходе заседания совета состоялась презентация инновационных проектов. Генеральный директор АО «ИСМА» Александр Мухин представил проект «Создание высокотехнологичных особо тонких отрезных абразивных кругов». Фирма запускает производство новой линейки абразивных кругов – тонких отрезных кругов 230х1,6х22,23 мм. При использовании этих кругов повышается точность реза, происходит сокращение потерь обрабатываемого материала, повышается безопасность. Проект требует вложений порядка 38 млн. рублей. При производстве используется только российское сырье.

О разработке технологии снижения миграции перо-пухового утеплителя и организация производства изделий на его основе доложила начальник научно-исследовательской лаборатории ООО «Смарттекс» Елена Дьяконова. Эта текстильная технология будет применяться при пошиве зимней пуховой одежды детского и взрослого ассортимента. Швы будущих изделий будут обрабатываться с применением так называемого смарт-скотча – клеевого пленочного материала, который позволит исключить проникновение пухо-перовой субстанции на лицевую сторону изделий.

Еще один энергосберегающий проект - «Разработка и исследование энергоэффективного, экологичного, автономного теплоснабжения жилых и нежилых помещений инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства на базе воздушных тепловых насосов» - представил директор ООО «Энергия 21 век» Вадим Федосеев. Речь идет о разработке и производстве отопительного комплекса, состоящего из 2 контуров, для управления системой будет использоваться термостат. Разработанная система будет полностью автономна и не будет требовать отдельных коммуникаций. По сообщению разработчика, эта система позволит снизить расходы на отопление почти в 4 раза.

Четвертая заявка на получение гранта – создание «Виртуальной примерочной». Этот проект представила директор ООО «ИИТ Консалтинг» Анна Горелова. Разработка программного аппаратного комплекса виртуальной примерки одежды с учетом индивидуальных особенностей телосложения заказчика – одно из многообещающих направлений в современной фэшн-индустрии. Виртуальный манекен создается на основе всего двух фотографий человека, погрешность при этом составляет всего 2-3 %. При этом учитываются антропометрические данные потребителя, степень облегания будущего костюма или платья, все физические свойства используемого материала.

По итогам рассмотрения проектов все заявки на получение грантов были одобрены. Соискатели получат субсидии на разработку своих идей в размере 250 тысяч рублей.

По материалам пресс-службы администрации г. Иваново

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