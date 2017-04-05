Более 500 человек пришли проститься с погибшими в огне ивановскими пожарными

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Сегодня ивановцы проводили в последний путь пожарных, которые погибли при тушении огня на бывшем мебельном комбинате. Проситься с Александром Кубышиным и Артемом Мусекаевым собралось более 500 человек со всей области и других городов: родные, коллеги, друзья, знакомые, курсанты, проходившие у ребят практику, и даже незнакомые люди.

Начальнику караула, старшему лейтенанту Александру Кубышину было 27 лет. Сегодня он был похоронен на кладбище в Ново-Талицах. Старшему сержанту Артему Мусекаеву - 28 лет. Он будет покоиться в местечке Балино.

Минутой молчания под звуки сирен почтили память коллег те, кто сегодня находится при исполнении служебных обязанностей и не смог проститься лично.

Как провожала область героев, ценою жизни спасших около 90 человек, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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