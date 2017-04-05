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Новости

05.04.2017 17:42

Более 500 человек пришли проститься с погибшими в огне ивановскими пожарными

ФОТО


Сегодня ивановцы проводили в последний путь пожарных, которые погибли при тушении огня на бывшем мебельном комбинате. Проситься с Александром Кубышиным и Артемом Мусекаевым собралось более 500 человек со всей области и других городов: родные, коллеги, друзья, знакомые, курсанты, проходившие у ребят практику, и даже незнакомые люди.

Начальнику караула, старшему лейтенанту Александру Кубышину было 27 лет. Сегодня он был похоронен на кладбище в Ново-Талицах. Старшему сержанту Артему Мусекаеву - 28 лет. Он будет покоиться в местечке Балино.

Минутой молчания под звуки сирен почтили память коллег те, кто сегодня находится при исполнении служебных обязанностей и не смог проститься лично.

Как провожала область героев, ценою жизни спасших около 90 человек, смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: пожарные прощание похороны
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Савушка								
							
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  • 05.04.2017 20:31
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							Спасибо все кто пришел. Я к сожалению не был. Но душой с ними. Мы будем знать наших героев, помнить и рассказывать деткам своим - вот такие простые люди, мужчины герои жили среди нас, и живут в наших сердцах. Поклон им и матерям, воспитавших героев. Нам, живущим, в Нашей Ивановскои области, где казалось бы не место подвигу,   вот так вот, ребята погибли спасая жизни. Вечная память! Огромная скорбь, что ребята наши не с нами, в нашем городе. Нет слов. Преклоняюсь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Савушка								
							
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  • 05.04.2017 20:51
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							Ивановцы! Это наши ребята, наши герои. Лишь можем сейчас лишь отдать дань нашим ребятам - давайте присвоеим улицы их именами. Кто за? Давайте быть благодарными. Пусть нас наши дети спросят а почему, а мы расскажем им про наших ребят, которые погибли, спасая нас. К властям -  перименуйте наши улицы в честь наших мужчин-пожарников. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 05.04.2017 20:57
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							ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!!! ИМ ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Савушка								
							
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  • 05.04.2017 21:05
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							Почему вы молчите? Почему не пишите? Ивановцы! Сидите там в Ок или фейсбуке. А рядом с нами гибнут наши мужчины. Неужели два слова нет желания написать? Эх вы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Савушка								
							
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  • 05.04.2017 21:09
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							Нельзя так. Нельзя.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Савушка								
							
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  • 05.04.2017 21:16
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							Что сказать? Всем нам урок. Саша и Артем отдали жизни спасая тех кто оказался в опасности. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • 06.04.2017 09:13
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										+1
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							В том-то и дело, Савушка, что парней, жалко, не вернуть. Но мысль такая появляется: кто послал их в пекло, когда даже конструкции уже не выдержали, рухнули. Хотелось бы, чтобы следственный комитет разобрался. А то есть сомнения насчет действий начальств на пожаре.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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