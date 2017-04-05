В Иванове вынужденным переселенцам вручили сертификаты на приобретение жилья

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Сегодня, 5 апреля, глава областного центра Владимир Шарыпов вручил государственные сертификаты на приобретение жилья четырем ивановским семьям. Обладателями сертификатов стали вынужденные переселенцы, включенные территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев.

По словам Владимира Шарыпова, сумма четырех сертификатов составила около 7,5 млн рублей. Эти средства выделены из федерального бюджета. Все получатели сертификатов – граждане Российской Федерации, в 2002 году были вынужденные вернуться на Родину из Узбекистана, Казахстана и Молдавии.

Как пояснила начальник городского управления жилищной политики и ипотечного кредитования Оксана Сизова, «право на улучшение жилищных условий с использованием государственного жилищного сертификата предоставляется только один раз. Срок реализации сертификата составляет 7 месяцев».

Владелец сертификата в пределах срока его действия имеет право приобрести на первичном или вторичном рынках жилья на территории Ивановской области жилое помещение, отвечающее требованиям, установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса РФ, благоустроенное применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания. Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости жилого помещения, определяемом исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности, а также с учетом норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации.

Право на получение государственного жилищного сертификата имеют граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, признанные вынужденными переселенцами и выехавшие из районов Крайнего Севера.

На сегодняшний день в составе участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» по Иванову остаются 5 семей по категории «вынужденные переселенцы», 6 семей по категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц, 1 гражданин по категории выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

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