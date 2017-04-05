24-летний житель Вичуги похитил у пенсионерки газовый водонагреватель

Задержали злоумышленника сотрудники Росгвардии





Около 23.00 у дома №11 на улице Ванцетти в Вичуге сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, который перевозил на велосипеде газовый водонагреватель «Нева» и пакет с сапогами защитного цвета. Парень представился сотрудникам Росгвардии вымышленным именем, ничего внятного о происхождении перевозимых им вещей пояснить не смог. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, задержанным оказался неоднократно судимый за совершение корыстно-имущественных преступлений 24-летний житель Вичуги. Впоследствии выяснилось, что имущество подозреваемый похитил из частного дома пенсионерки, проникнув в жилище через разбитое им окно террасы.

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