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24-летний житель Вичуги похитил у пенсионерки газовый водонагреватель
Задержали злоумышленника сотрудники Росгвардии
Около 23.00 у дома №11 на улице Ванцетти в Вичуге сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, который перевозил на велосипеде газовый водонагреватель «Нева» и пакет с сапогами защитного цвета. Парень представился сотрудникам Росгвардии вымышленным именем, ничего внятного о происхождении перевозимых им вещей пояснить не смог. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, задержанным оказался неоднократно судимый за совершение корыстно-имущественных преступлений 24-летний житель Вичуги. Впоследствии выяснилось, что имущество подозреваемый похитил из частного дома пенсионерки, проникнув в жилище через разбитое им окно террасы.
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Комментарии (1)
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- Виктория Ким06.04.2017 09:18А что, сотрудники вневедомственной охраны и Росгвардия - это одно и то же?