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Новости

05.04.2017 17:02

24-летний житель Вичуги похитил у пенсионерки газовый водонагреватель

Задержали злоумышленника сотрудники Росгвардии


Около 23.00 у дома №11 на улице Ванцетти в Вичуге сотрудники вневедомственной охраны заметили молодого человека, который перевозил на велосипеде газовый водонагреватель «Нева» и пакет с сапогами защитного цвета. Парень представился сотрудникам Росгвардии вымышленным именем, ничего внятного о происхождении перевозимых им вещей пояснить не смог. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области, задержанным оказался неоднократно судимый за совершение корыстно-имущественных преступлений 24-летний житель Вичуги. Впоследствии выяснилось, что имущество подозреваемый похитил из частного дома пенсионерки, проникнув в жилище через разбитое им окно террасы.



ключевые слова: кража Росгвардия
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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  • 
								
									Виктория Ким								
							
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  • 06.04.2017 09:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что, сотрудники вневедомственной охраны и Росгвардия - это одно и то же?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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