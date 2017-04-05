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Новости

05.04.2017 16:44

Александр Кузьмичев брал у Вячеслава Сверчкова в долг два миллиона рублей

На покупку квартиры


На сегодняшнем заседании суда по делу бывшего главы областного центра Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки, был допрошен Александр Кузьмичев. Сейчас он занимает должность председателя Ивгордумы, а тогда, когда Сверчков предположительно взял взятку, был главой администрации г. Иваново.

Среди прочего, Александр Кузьмичев рассказа сегодня суду, что в 2014 году он взял в долг у Вячеслава Сверчкова 2 миллиона рублей – на покупку квартиры. Позже Кузьмичев расплатился с долгом, взяв кредит.

Подробнее обо всем об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: Вячеслав Сверчков Александр Кузьмичев суд долг квартира
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 16:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А граждане верят Кузьмичеву! Ну не мог он быть в курсе и просто взять 2 ляма! Он же чиновник!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									mvnmvn								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 17:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какая взятка в долг взял а потом кредит. он же честный человек. интересно а кредитный договор он показал суду								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Suhov								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 17:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что, сразу кредит Кузьмичеву не давали? Неужели проблемы с банком? И как гасить собирался? Или банк потом простил?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вика+								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Взять деньги в долг у взяточника - это креативно. И какой же взяточник даст деньги в долг без процентов? Улыбнуло!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									_Ватсон_								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 18:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А вот, что пишет Алексей Машкевич в своей интернет-газете:
    
"В показаниях от февраля 2016 года Александр Кузьмичев рассказал следователям, что когда он был главой администрации города, его вызвал к себе губернатор Ивановской области Павел Коньков и сказал, что отныне сам будет контролировать процесс выделения земельных участков в регионе. Он говорил, кому предоставлять участки, а кому отказывать. Отказы были, но редко. «Я не имел права ослушаться губернатора, так как он высшее должностное лицо региона», – говорил Кузьмичев в показаниях на предварительном следствии. В ноябре 2014 года процесс выделения земельных участков для фирм, подконтрольных Мамедову, окончательно встал. Тогда к Кузьмичеву пришли Сверчков, Репин и Золкин, прихватив с собой документы на аренду земли для Мамедова. Сверчков и Кузьмичев направились к губернатору, чтобы решить проблему, и Павел Коньков дал добро на выделение участков, говорилось в показаниях. Александр Кузьмичев подтвердил свои показания, отметив, что дело было давно и многое уже стерлось из памяти."
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									сережа1								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 18:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Откуда у чиновников такие деньги, чтобы давать и отдавать два ляма?? Или отдача натурой?! Это ж годовая зарплата								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									UYTRE								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 18:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не верю ни слову								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									BerdoZZ								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 19:05
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Друг всегда меня сможет выручить, 
    
Если что-нибудь приключиться вдруг. 
    
Нужным быть кому-то 
    
В трудную минуту, 
    
Вот что значит настоящий, 
    
Верный друг! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 19:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Нас держат за полных имбецилов и идиотов. Кто поверит в эту сказку, что один добрый чиновник дает другому честному чиновнику в долг 2 млн руб на покупку квартиры? Какая трогательная забота, в принципе о чужом человеке. Не знаю, сказал бы лучше, что посидели, выпили коньяку, раскинули картишки. И выиграл 2 млн руб в карты! И то было правдивее! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 19:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ага, в компашке с Менем играл ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alex_UUU Alex_UUU								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 21:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Прикинь, тут так:
    
Если Кузьмичев взял бабки в долг у Сверчкова, без процентов - значит он получил выгоду и должен заплатить с нее подоходный налог (13% минимум ссо ставки рефинансирования). Не заплатил? Дело по неуплате налогов. Но если в договоре был процент - значит это уже незаконная банковская деятельность - тут тоже оба должны сидеть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 11:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот читается это как бред, извините уж.Предположим я у отца, у бабушки, у пробабушки взял в долг пару лямов, накопленных ими, что я должен записать в декларации?каким образом подоходный налог должен уплатить?что за ахинея?можете дать пару ссылок на законодательство где это прописано и обосновать свою позицию?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ватсон								
							
    • 
							
  • 05.04.2017 21:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							«Суд начался с допроса Александра Кузьмичева, сейчас он возглавляет гор. думу.  В 14-ом году был главой администрации Иваново. Александр Станиславович рассказал, что постановление о выделении земли под «умные остановки» фирмам Сарафа Мамедова он подписывал. Летом-осенью 14-ого года действительно взял у Сверчкова 2 млн руб. В долг. Без расписки. Планировал оформить ипотеку. Деньги обвиняемому вернул через несколько месяцев.» 
    
Предлагаю выдать авторское свидетельство нового способа получения крупных сумм денег в долг. Причем безо всяких процентов, договоров, документов и бумаг! Вся сумма сразу и мгновенно!  
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Андрюшка Звездунов								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 00:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Насколько мне известно, факт получения данной суммы в долг и ее возврат должны быть отражены в декларациях чиновника. Значит, если в декларациях данная сумма отсутствует, то либо это взятка и необходимо возбудить уголовное дело, либо уволить Кузьмичева из-за сдачи недостоверных деклараций. Уважаемая Прокуратура, это намёк...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 11:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Как факт получения денег в долг должно отразиться в декларации?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Добрый								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 11:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							да и как вообще юридически оформить факт передачи денег в долг допустим от родственника?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 07:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наличные интересно гуляют.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									вмс37								
							
    • 
							
  • 06.04.2017 08:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прям как у Гоголя: "Я взяток не беру, если в долг - то это другое дело"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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