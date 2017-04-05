Александр Кузьмичев брал у Вячеслава Сверчкова в долг два миллиона рублей

На покупку квартиры





На сегодняшнем заседании суда по делу бывшего главы областного центра Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки, был допрошен Александр Кузьмичев. Сейчас он занимает должность председателя Ивгордумы, а тогда, когда Сверчков предположительно взял взятку, был главой администрации г. Иваново.

Среди прочего, Александр Кузьмичев рассказа сегодня суду, что в 2014 году он взял в долг у Вячеслава Сверчкова 2 миллиона рублей – на покупку квартиры. Позже Кузьмичев расплатился с долгом, взяв кредит.

Подробнее обо всем об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».

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