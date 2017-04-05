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Новости
05.04.2017 16:44
Александр Кузьмичев брал у Вячеслава Сверчкова в долг два миллиона рублей
На покупку квартиры
На сегодняшнем заседании суда по делу бывшего главы областного центра Вячеслава Сверчкова, обвиняемого в получении многомиллионной взятки, был допрошен Александр Кузьмичев. Сейчас он занимает должность председателя Ивгордумы, а тогда, когда Сверчков предположительно взял взятку, был главой администрации г. Иваново.
Среди прочего, Александр Кузьмичев рассказа сегодня суду, что в 2014 году он взял в долг у Вячеслава Сверчкова 2 миллиона рублей – на покупку квартиры. Позже Кузьмичев расплатился с долгом, взяв кредит.
Подробнее обо всем об этом смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
ключевые слова: Вячеслав Сверчков Александр Кузьмичев суд долг квартира
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Комментарии (18)
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"В показаниях от февраля 2016 года Александр Кузьмичев рассказал следователям, что когда он был главой администрации города, его вызвал к себе губернатор Ивановской области Павел Коньков и сказал, что отныне сам будет контролировать процесс выделения земельных участков в регионе. Он говорил, кому предоставлять участки, а кому отказывать. Отказы были, но редко. «Я не имел права ослушаться губернатора, так как он высшее должностное лицо региона», – говорил Кузьмичев в показаниях на предварительном следствии. В ноябре 2014 года процесс выделения земельных участков для фирм, подконтрольных Мамедову, окончательно встал. Тогда к Кузьмичеву пришли Сверчков, Репин и Золкин, прихватив с собой документы на аренду земли для Мамедова. Сверчков и Кузьмичев направились к губернатору, чтобы решить проблему, и Павел Коньков дал добро на выделение участков, говорилось в показаниях. Александр Кузьмичев подтвердил свои показания, отметив, что дело было давно и многое уже стерлось из памяти."
Если что-нибудь приключиться вдруг.
Нужным быть кому-то
В трудную минуту,
Вот что значит настоящий,
Верный друг!
Если Кузьмичев взял бабки в долг у Сверчкова, без процентов - значит он получил выгоду и должен заплатить с нее подоходный налог (13% минимум ссо ставки рефинансирования). Не заплатил? Дело по неуплате налогов. Но если в договоре был процент - значит это уже незаконная банковская деятельность - тут тоже оба должны сидеть.
Предлагаю выдать авторское свидетельство нового способа получения крупных сумм денег в долг. Причем безо всяких процентов, договоров, документов и бумаг! Вся сумма сразу и мгновенно!