22-летний ивановец, управлявший автомобилем, будучи лишенным прав, арестован на 10 суток





Сотрудники ГИБДД начали проводить специализированные мероприятия по задержанию автомобилистов, которые садятся за руль, будучи ранее лишенными права управления.

Госавтоинспекция Ивановской области предупреждает: водителям, ранее уже лишенным права управления, севшим за руль автомобиля, избежать ответственности не удастся. Каждый такой случай рассматривается отдельно. Помимо того, что подобные нарушители выявляются в ходе ежедневного надзора за дорожной ситуацией, теперь их будут отслеживать и при помощи специализированной информационно-поисковой системы. С помощью нее сотрудники ГИБДД могут установить маршрут передвижения водителя, ранее лишенного права управления, чтобы направить экипаж ДПС для его задержания. Информационная система охватывает территорию всего региона.



4 апреля в Иванове сотрудники ГИБДД, предварительно отследив путь передвижения, задержали водителя автомобиля «ВАЗ-2114» - 22-летнего ивановца. Как выяснилось, с февраля 2016 года он уже был лишен права управления на полтора года за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. В итоге, сообщает пресс-служба УГИБДД по ивановской области, нарушитель был доставлен в суд, который арестовал его на 10 суток.

По данным дорожных полицейских, с начала года в Ивановской области к ответственности привлечены 68 водителей, которые управляли автомобилем, будучи ранее лишенными прав.

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