Ивановских невест приглашают на кастинг

В областном центре стартует конкурс «Невеста года 2017»





25 апреля в 16:00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится кастинг самого романтичного и нежного конкурса «Невеста года 2017».

«Невеста года 2017» - это конкурс для девушек от 18 до 30 лет, свадьба которых прошла с мая прошлого года или заявление уже подано в ЗАГС.

Все подробности конкурса можно узнать в группе: vk.com/nevesta_goda37. Справки по телефону: 37-65-18.

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