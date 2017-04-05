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05.04.2017 16:15
Ивановских невест приглашают на кастинг
В областном центре стартует конкурс «Невеста года 2017»
25 апреля в 16:00 в ивановском Центре культуры и отдыха состоится кастинг самого романтичного и нежного конкурса «Невеста года 2017».
«Невеста года 2017» - это конкурс для девушек от 18 до 30 лет, свадьба которых прошла с мая прошлого года или заявление уже подано в ЗАГС.
Все подробности конкурса можно узнать в группе: vk.com/nevesta_goda37. Справки по телефону: 37-65-18.
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