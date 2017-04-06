Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Иванове

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Перевод бизнеса в онлайн - жизненно необходимый шаг для любой компании. 12 апреля в Иванове пройдет бесплатный семинар «Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете». Гуру IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, Координационный центр национального домена сети Интернет, Acme Digital, СПСР-Экспресс, IT-Studio, Redsoft расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.

Слушатели семинара узнают:

- что должен уметь интернет-магазин в 2017 году;

- как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;

- как не нарушить закон после нововведений в 54-ФЗ;

- как получать клиентов с помощью социальных сетей;

- какая реклама в интернете действительно работает;

- какие средства защиты персональных данных необходимы интернет-магазину;

- как оптимизировать складские процессы и увеличить скорость доставки заказа;

- истории успеха состоявшихся интернет-проектов.

Семинар будет полезен собственникам бизнеса, директорам по развитию, руководителям отдела продаж и маркетинга, маркетологам и менеджерам по продажам.

Подробная информация и программа

Участие бесплатное, но необходима регистрация

Количество мест в конференц-зале ограничено. Спешите, до окончания регистрации осталось 4 дня.

Дата и время: 12 апреля в 10:00.



Место проведения: Ивановская Филармония, улица Красной Армии, дом 8/2

После семинара вы:



- используете план действий по созданию интернет-магазина с нуля или улучшению существующего;

- больше не боитесь интернет-технологий и применяете их с легкостью на благо вашего бизнеса;

- пользуетесь правильными инструментами привлечения и удержания клиентов от гуру IT-отрасли.





За 7 лет в цикле семинаров «Формула сайта» приняли участие более 48 531 слушателя. Каждый получил знания, как создать и развивать бизнес в интернете. Рынок e-commerce интенсивно растет. Поэтому популярность семинара «Формула сайта» не вызывает сомнений. Из-за высокого спроса свободные места на семинар быстро заканчиваются. Поэтому не тяните и регистрируйтесь незамедлительно.

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