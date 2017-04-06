Новости
Все, что нужно знать о продажах в интернете, расскажут на бесплатном семинаре в Иванове
Перевод бизнеса в онлайн - жизненно необходимый шаг для любой компании. 12 апреля в Иванове пройдет бесплатный семинар «Формула сайта: Все, что нужно знать о продажах в интернете». Гуру IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, Координационный центр национального домена сети Интернет, Acme Digital, СПСР-Экспресс, IT-Studio, Redsoft расскажут, как сделать первый шаг в онлайн-бизнесе или исправить уже совершенные ошибки.
Слушатели семинара узнают:
- что должен уметь интернет-магазин в 2017 году;
- как оценить реальные затраты и риски при разработке интернет-магазина;
- как не нарушить закон после нововведений в 54-ФЗ;
- как получать клиентов с помощью социальных сетей;
- какая реклама в интернете действительно работает;
- какие средства защиты персональных данных необходимы интернет-магазину;
- как оптимизировать складские процессы и увеличить скорость доставки заказа;
- истории успеха состоявшихся интернет-проектов.
Семинар будет полезен собственникам бизнеса, директорам по развитию, руководителям отдела продаж и маркетинга, маркетологам и менеджерам по продажам.
Подробная информация и программа
Участие бесплатное, но необходима регистрация
Количество мест в конференц-зале ограничено. Спешите, до окончания регистрации осталось 4 дня.
Дата и время: 12 апреля в 10:00.
Место проведения: Ивановская Филармония, улица Красной Армии, дом 8/2
После семинара вы:
- используете план действий по созданию интернет-магазина с нуля или улучшению существующего;
- больше не боитесь интернет-технологий и применяете их с легкостью на благо вашего бизнеса;
- пользуетесь правильными инструментами привлечения и удержания клиентов от гуру IT-отрасли.
За 7 лет в цикле семинаров «Формула сайта» приняли участие более 48 531 слушателя. Каждый получил знания, как создать и развивать бизнес в интернете. Рынок e-commerce интенсивно растет. Поэтому популярность семинара «Формула сайта» не вызывает сомнений. Из-за высокого спроса свободные места на семинар быстро заканчиваются. Поэтому не тяните и регистрируйтесь незамедлительно.Дополнительную информацию о семинаре можно получить в компании «IT-Studio» по телефону 8 (4932) 955-989 или по e-mail marketing@it-studio.ru
- оцените новость:
-
(0)
- 497
- 0