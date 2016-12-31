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Новости

31 минуту назад

В Ивановской области ожидаются морозы до -30 градусов

В связи с сильным понижением температуры ГУ МЧС вновь открыло мобильный пункт обогрева для автомобилистов


Согласно прогнозу ивановских синоптиков, в ночь на 7 февраля по области  ожидается от -25 до -30 градусов мороза. Днем по области от -17 до -22 градусов. Ветер - северный 3-8 метров в секунду.

В связи с понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Ивановской области вновь открыло мобильный пункт обогрева для автомобилистов, попавших в трудную ситуацию на трассе. Он находится на 188-м километре федеральной автодороги М-7, по которой ивановцы добираются во Владимир и Москву. Пункт расположен неподалеку от поворота на деревню Ломы и оборудован всем необходимым для того, чтобы водители, попавшие в трудную ситуацию, могли получить всю необходимую помощь. Теплые палатки могут принять до 30 человек одновременно. Пункт обогрева обеспечен медицинской аптечкой. Для водителей и пассажиров транспортных средств предусмотрен горячий чай. Есть возможность подзарядки мобильных устройств.

Кроме того, на протяжении данной автотрассы находятся 5 стационарных пунктов обогрева, расположенных в придорожных кафе.



ключевые слова: воздух температура мороз прогноз пункт обогрева МЧС
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