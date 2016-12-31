Экипаж ДПС, столкнувшийся с маршруткой в Иванове, ехал на задание

Подробности ДТП – ВИДЕО





Как мы сообщали ранее, сегодня вечером (по уточненным данным – около 17.30) на проспекте Ленина в Иванове произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «Ситроен» и машины ДПС.

Начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин рассказал IvanovoNews некоторые подробности дорожного происшествия.

Экипаж ДПС ехал с включенным маячками и спецсигналом на задание – была дана ориентировка на задержание машины, нарушающей правила дорожного движения. Когда полицейский автомобиль начал маневр перестроения и разворота, в его левое заднее крыло врезалась маршрутка. Удар был не сильным, никто не пострадал.

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По факту ДТП полицией проводится служебная проверка. В случае, если будет установлена вина сотрудников ГИБДД, они понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством.