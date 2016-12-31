В Иванове маршрутка столкнулась с машиной ГИБДД

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Дорожный инцидент произошел сегодня около четырех часов вечера на проспекте Ленина в областном центре. Маршрутный микроавтобус «Ситроен» столкнулся с машиной ДПС. При каких обстоятельствах случилось ДТП, трудно сказать. Но, судя по видео, легковушке удар пришелся в заднюю левую часть (колесо спущено, часть бампера помята), у маршрутки же деформирована правая часть переднего бампера под фарой. Информация уточняется.

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