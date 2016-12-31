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40 минут назадЭкипаж ДПС, столкнувшийся с маршруткой в Иванове, ехал на задание
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сегодня, 21:23
В Иванове маршрутка столкнулась с машиной ГИБДД
ВИДЕО
Дорожный инцидент произошел сегодня около четырех часов вечера на проспекте Ленина в областном центре. Маршрутный микроавтобус «Ситроен» столкнулся с машиной ДПС. При каких обстоятельствах случилось ДТП, трудно сказать. Но, судя по видео, легковушке удар пришелся в заднюю левую часть (колесо спущено, часть бампера помята), у маршрутки же деформирована правая часть переднего бампера под фарой. Информация уточняется.Видео с youtube.com - Vladimir Baturin
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- vofchikсегодня, 22:10Так на них или люди с гор или среднеазиаты летают, у них ПДД свои, кто первый побибикал тот и прав. За рулем общественного транспорта должны быть профессионалы с Российскими правами. Пора разграничить любителей и профи как в СССР
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