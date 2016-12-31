ПОСЛУШАЙТЕ! Кто заплатит за выборы?

ВИДЕО





Не получится ободрать бывшего сельского депутата, как липку. 100 тысяч хотела получить администрация Новского сельского поселения с Галины Чернышовой за правовой промах, пытаясь воспользоваться возникшим юридическим казусом. Но, как оказалось, те, кто обвинял Чернышову в правовой неграмотности, сами оказались двоечниками.

Так кому же на этот раз будет выставлен счет – размышляла Валентина Перекрестова.

110-й выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть здесь.

поделиться ссылкой:

