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сегодня, 18:45
Шуйский Музей Мыла получил всероссийское признание
Музей Мыла в Шуе, который работает только два года, уже получил признание на всероссийском уровне. Он вышел на первое место в рейтинге Tripadviser среди туристических объектов города.
А теперь сделан еще один шаг на пути признания, сообщает директор Музея Татьяна Сергеевна: "музей зарегистрирован во Всероссийском реестре музеев Министерства культуры Российской Федерации - регистрационный номер М2639".
Напомним, в экспозиции музея есть такие экспонаты, как макет знаменитой шуйской колокольни из мыла или портрет Президента, выполненный в технике резьбы по мылу. Есть фотография последнего шуйского мыловара, переданная в музей его потомками.
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