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сегодня, 18:14
"ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ" с 7 февраля на "БАРСе"
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Проект "Губернский наблюдатель" - это самые интересные программы медиагруппы "БАРС", собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи "вне новостей".
Проект будет выходить в эфир по вторникам, средам и четвергам в праймовом слоте телеканалов медиагруппы "БАРС" перед выпусками программы "ГУБЕРНИЯ":
18:00 - "Барс";
19:00 - "ТНТ-Иваново", "Барс", "7х7";
20:00 - "ТНТ-Иваново", "Барс".
Предусмотрены утренние и дневные повторы проекта.
Выпуск региональных новостей "ГУБЕРНИЯ" будет выходить в прямой эфир по будням трижды: в 18:30, 19:30, 20:30.
Смотрите "ГУБЕРНИЮ" и "Губернский наблюдатель" в то время и на том канале, где вам удобнее.
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