"ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ" с 7 февраля на "БАРСе"

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Проект "Губернский наблюдатель" - это самые интересные программы медиагруппы "БАРС", собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи "вне новостей".Проект будет выходить в эфир пов праймовом слоте телеканалов медиагруппы "БАРС" перед выпусками программы "ГУБЕРНИЯ":"Барс";- "ТНТ-Иваново", "Барс", "7х7";- "ТНТ-Иваново", "Барс".Предусмотрены утренние и дневные повторы проекта.Выпуск региональных новостей "ГУБЕРНИЯ" будет выходитьпо будням трижды: вСмотрите "ГУБЕРНИЮ" и "Губернский наблюдатель" в то время и на том канале, где вам удобнее.