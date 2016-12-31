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В Иванове полицейская погоня продолжалась от площади Победы до района ЖБК
Сотрудники ГИБДД преследовали иномарку Kia Picanto - ВИДЕО
Субботней ночью от сотрудников дорожной полиции пыталась скрыться подозрительная иномарка.
По информации областного ГИБДД, предоставленной IvanovoNews, водитель Kia Picanto не остановился на требование инспекторов и продолжил движение. Полицейские последовали за нарушителем от площади Победы и нагнали автомобиль уже в районе ЖБК. Водителем иномарки оказался молодой человек 1998 года рождения. В салоне находились еще два пассажира - у них, как и у водителя, были замечены признаки алкогольного опьянения. Сейчас их дело рассматривается в суде. Водителю может грозить штраф в размере 30 тысяч рублей или лишение прав сроком от полутора до двух лет.
Примечательно, что в погоню за нарушителем бросились и случайные свидетели дорожного инцидента.
По информации сотрудников дорожной полиции, аналогичный случай был зарегистрирован в минувшую пятницу в Кинешме. Водитель также не остановился на требование инспекторов. Как оказалось, уже не в первый раз.Видео: ВКонтакте / Автопартнер
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Комментарии (3)
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- Вадик Писясегодня, 18:13Потом такие "свидетели" сами создают ситуации на дороге.
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- vofchikсегодня, 18:2930т.р два года пешком и пачку противозачаточный средств, чтобы гандоны не размножались, и пассажирам тоже, что-бы башкой думали и не садились к бухарикук в АМ
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- Игорь Родинсегодня, 20:27Видел это видео в оригинале. Мат такой, что уши вянут. За рулём авто с регистратором те ещё быдланы.
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