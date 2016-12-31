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В Ивановской области по обвинению в мошенничестве будут судить сельского депутата
Обманным путем злоумышленница похитила у Департамента сельского хозяйства 240 тысяч рублей
Сегодня Кинешемский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении Елены Бекетовой.
По версии следствия, Елена Бекетова, будучи должностным лицом сельскохозяйственного производственного кооператива имени ХХI Партсъезда использовала свои служебные полномочия. В частности, она изготовила представила в территориальный отдел государственной статистики Ивановской области заведомо ложные, не соответствующие действительности данные об общей посевной площади под урожай. После чего с утвержденными документами обратилась в региональный Департамент сельского хозяйства и продовольствия с заявлением о предоставлении субсидии на оказание поддержки в области растениеводства. Введенное в заблуждение сельхозведомтсво такую субсидию предоставило – на сумму свыше 240 тысяч рублей. И Бекетова эти деньги присвоила себе.
С 14 сентября 2015 по настоящее время Бекетова является депутатом Совета Батмановского сельского поселения Кинешемского района третьего созыва, срок полномочий - 5 лет.В настоящее время, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд.
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