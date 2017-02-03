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В Шуе из-за аварии на внутренних теплосетях затопило несколько квартир в доме
В том числе две муниципальные
В ночь на 3 февраля в одном из домов на 1-й Московской улице в Шуе произошла авария на внутренних сетях теплоснабжения. Было затоплено несколько жилых помещений, в том числе и две муниципальные квартиры из маневренного фонда.
Ликвидация аварии проводилась в течение всех выходных. Коммунальщики откачивали воду помпой. Предоставленной Управлением ГО и ЧС.
Как сообщили в шуйской мэрии, первоисточником проблемы стала квартира, в которой никто не проживает. Прорывы труб привели к серьезному подтоплению подвала и нескольких квартир первого этажа.
Главная причина ЧП – износ внутренних инженерных сетей (в доме произошло целых три прорыва). Сейчас сотрудники управляющей компании устраняют последствия аварии. На данный момент отопление дома восстановлено.Сегодня глава Шуи Сергей Рощин и его первый заместитель Олег Слепченков выехали на место, оценили ущерб, причиненный муниципальным квартирам, пообщались с собственниками одной из пострадавших квартир. Сергей Рощин дал поручение специалистам Отдела ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства городской администрации держать ситуацию на контроле, принять меры по приведению муниципального жилья в надлежащее состояние.
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