В Шуе из-за аварии на внутренних теплосетях затопило несколько квартир в доме

В том числе две муниципальные







В ночь на 3 февраля в одном из домов на 1-й Московской улице в Шуе произошла авария на внутренних сетях теплоснабжения. Было затоплено несколько жилых помещений, в том числе и две муниципальные квартиры из маневренного фонда.

Ликвидация аварии проводилась в течение всех выходных. Коммунальщики откачивали воду помпой. Предоставленной Управлением ГО и ЧС.

Как сообщили в шуйской мэрии, первоисточником проблемы стала квартира, в которой никто не проживает. Прорывы труб привели к серьезному подтоплению подвала и нескольких квартир первого этажа.

Главная причина ЧП – износ внутренних инженерных сетей (в доме произошло целых три прорыва). Сейчас сотрудники управляющей компании устраняют последствия аварии. На данный момент отопление дома восстановлено.

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Сегодня глава Шуи Сергей Рощин и его первый заместитель Олег Слепченков выехали на место, оценили ущерб, причиненный муниципальным квартирам, пообщались с собственниками одной из пострадавших квартир. Сергей Рощин дал поручение специалистам Отдела ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства городской администрации держать ситуацию на контроле, принять меры по приведению муниципального жилья в надлежащее состояние.