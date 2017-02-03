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44 минуты назад
В Фурманове водитель легковушки протащил по дороге зацепившуюся пассажирку
Пострадавшую с травмой бедра доставили в ЦРБ
Дорожный инцидент произошел 4 февраля на улице Тимирязева в Фурманове. 55-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2107», выходя из салона, зацепилась ногой за ремень безопасности, при этом успев закрыть за собой дверь. Не заметив этого, водитель легковушки начал движение и немного протащил по дороге упавшую женщину.
В результате ДТП пострадавшую с травмой бедра доставили в Фурмановскую ЦРБ, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
ключевые слова: ДТП легковушка пассажирка
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