В Фурманове водитель легковушки протащил по дороге зацепившуюся пассажирку

Пострадавшую с травмой бедра доставили в ЦРБ

Дорожный инцидент произошел 4 февраля на улице Тимирязева в Фурманове. 55-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-2107», выходя из салона, зацепилась ногой за ремень безопасности, при этом успев закрыть за собой дверь. Не заметив этого, водитель легковушки начал движение и немного протащил по дороге упавшую женщину.

В результате ДТП пострадавшую с травмой бедра доставили в Фурмановскую ЦРБ, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

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