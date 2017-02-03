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Ивановцы выступили на международном шахматном фестивале в Москве
С 4 по 6 февраля в Москве проходил 14-й Международный фестиваль «Кубок РГСУ по шахматам». В турнире приняли участие представители 31 страны, общее число участников превысило 2000 человек.
На соревнованиях выступили и ивановские шахматисты, педагоги дополнительного образования ДЮЦ № 1.
Евгений Суслов стал победителем среди инвалидов по зрению. Эльвира Урбанайтес выступала в группе женщин-ветеранов и стала призером в номинации 70+.
Традиционно один из многочисленных турниров в ходе фестиваля – детский. Юные ивановские шахматисты, воспитанники городского детского шахматного клуба «Рокировка» Дмитрий Кириллов и Полина Новожилова сыграли в группе взрослых любителей шахмат, пытаясь отточить свое мастерство и испытать на прочность характер. Дима выступил отлично, превысив 50-процентную норму очков.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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