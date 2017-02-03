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Уроженец Ивановской области, убивший ребенка и бездомного мужчину, получил пожизненный срок
В Перми вынесен приговор в отношении 28-летнего уроженца Ивановской области, который признан виновным в убийстве 10-летнего мальчика и бездомного мужчины.
Жестокое преступление было совершено 5 июня 2016 года в Индустриальном районе Перми. Мужчина без определенного места жительства, приехавший в Пермь из Ивановской области, напал на 10-летнего ребенка в парке, убил его и сбросил труп в заброшенный коллектор, расположенный на шоссе Космонавтов. Как выяснилось в ходе следствия, двумя годами ранее он совершил убийство бездомного мужчины, останки которого спрятал в том же коллекторе.
«Погибший мальчик обучался в третьем классе средней общеобразовательной школы, проживал совместно с родителями и младшей сестрой в Индустриальном районе города Перми. Вечером 5 июня 2016 года он ушел из дома на прогулку и пропал без вести. Ранее подросток неоднократно уходил из дома, состоял на учете в отделе полиции за бродяжничество», - сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Сегодня суд приговорил убийцу к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима.
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